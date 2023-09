Le Eat Festival Brussels revient à la Gare Maritime du 28 septembre au 1er octobre : 60 chefs, pâtissiers, fromagers et artisans seront au rendez-vous

Soixante chefs, pâtissiers, producteurs de fromage et artisans participeront au festival. “Pendant le festival, vous ferez un voyage à travers les saveurs que les chefs bruxellois vous serviront avec leurs plats typiques. Les visiteurs auront un aperçu de la diversité qui caractérise le paysage culinaire de la capitale. Cela se reflète également dans la gamme de produits des artisans locaux”, explique visit.brussels.

Une nouveauté cette année : la collaboration avec le BXLBeerFest (et ses trente brasseries belges et étrangères), qui a lieu le même week-end au même endroit. Les personnes qui achètent un ticket pour Eat Festival Brussels bénéficient d’une “forte réduction” de cinq euros pour BXLBeerFest, et vice versa.

Un concours de la meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles aura également lieu le dimanche 1er octobre.

Le billet coûte 20 euros et donne droit, entre autres, à l’accès aux quatre jours du Eat Festival, à un verre souvenir, à une dégustation d’un vin de Bordeaux (partenaires de l’évènement), à une animation au choix à l’École du Vin de Bordeaux, et à un plat.