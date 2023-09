56 perquisitions, 30 maisons closes fermées et 25 arrestations, gros coup de filet de la police dans le quartier nord

L'enquête menée par la Police Judiciaire Fédérale (PJF) de Bruxelles porte précisément sur le milieu de la prostitution nigériane et ghanéenne.

Trois jeunes hommes sont soupçonnés d'avoir placé des jeunes nigérianes dans les vitrines de maisons de prostitution de Bruxelles-Nord. Transitant généralement par la France ou l’Italie, ces jeunes femmes se retrouvent ensuite pour la plupart en situation précaire et illégale dans notre pays.

Les locataires des bordels sont par ailleurs soupçonnées d'avoir accumulé un avantage économique anormal en sous-louant des vitrines à des prix excessifs aux prostituées.

Lors de l'action de mercredi, les services de police ont perquisitionné 56 adresses dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles, Anvers, Flandre orientale et Liège. Les lieux concernés étaient des maisons de prostitution du quartier Nord de Bruxelles, mais aussi les domiciles des suspects.

25 personnes ont fait l’objet d’une arrestation judiciaire et 21 autres ont été privées de liberté administrativement. À l’issue de leur audition, le juge d'instruction décidera lesquels de ces individus devront être déférés. Les 30 maisons de prostitution perquisitionnées ont été mises sous scellés et sont sous le coup d’une fermeture judiciaire. À deux adresses, les services de police ont pu, grâce notamment à l'intervention d'un chien renifleur d’argent de la Direction d’appui canin de la police administrative fédérale, intercepter respectivement des sommes de 15 000 et 6 500 euros en argent liquide.