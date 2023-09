Deux nouvelles écoles inaugurées sur le campus Ceria à Anderlecht : à terme, elles accueilleront 1.200 élèves

Il s'agit de l'école Jules Verne, un établissement de Degré d'Observation Autonome, de premier degré, qui accueille des élèves depuis deux ans.

Le LAB Marie Curie est quant à lui un établissement de deuxième et troisième degré, ouvert depuis la rentrée scolaire à des élèves de troisième. Cette offre sera étendue progressivement d'année en année jusqu'à la sixième secondaire.

La Cocof s'ouvre à l'enseignement général

La Commission Communautaire française qui en est le PO étend ainsi pour la première fois de son existence son offre à l'enseignement général. Jusqu'ici, cette institution mono-communautaire bruxelloise se concentrait sur l'enseignement professionnel hérité pour l'essentiel de la défunte province du Brabant.

Actuellement quelque 7.500 apprenants, enfants et adultes sont accueillis dans l'ensemble de ses établissements.

Les deux écoles inaugurées mardi par Rudi Vervoort (PS), en charge de l'Enseignement à la CoCof, par la ministre-présidente de la CoCof, Barbara Trachte (Ecolo), le ministre en charge des bâtiments scolaires, Frédéric Daerden et la ministre de l'éducation Caroline Désir (PS) pratiquent les pédagogies active. Celles-ci sont fondées sur l'élève "acteur-auteur" de ses apprentissages.

Né il y a neuf ans, le projet de ces deux écoles d'enseignement général aura mobilisé 40 millions d'euros, dont près de 14,5 millions subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le complexe scolaire comprend également une composante "sport" via la réalisation de trois plateaux sportifs, des équipements complémentaires tels que des serres pédagogiques, un réfectoire, des potagers, un kiosque et un nouveau parc paysager.

A Bruxelles, quelque 20.769 places ont été créées depuis 2019 (13.188 f/7.581 nl) et 21.501 sont encore programmées à l'horizon 2030 (12.025 f/ 9.476 nl) dans le contexte du boom démographique.

Dans le cadre du programme "Go 4 Brussels = Stratégie 2030", les Communautés, les Commissions communautaires et la Région de Bruxelles-capitale ont pris un certain nombre d'engagements pour une meilleure prise en compte des problèmes spécifiques à Bruxelles dont ce volet de soutien à la création de nouvelles places scolaires.

Cela fait partie d'un programme bruxellois pour l'Enseignement plus large qui prévoit aussi un dispositif visant à rénover les écoles en déficit d'image et à les ouvrir sur les quartiers en mutualisant les infrastructures et équipements collectifs.

Sur base annuelle, la Région injecte quelque 5 millions d'euros à ces "contrats École". Douze de ces contrats ont été adoptés depuis le début de la législature. Deux appels à projets pour la suite ont été lancés.

Lutte contre le décrochage

La Région bruxelloise est par ailleurs également active en matière de décrochage à travers trois programmes triennaux distincts via les communes et les associations. Selon le cabinet du ministre-président Vervoort, elle y consacre 8 millions d'euros par an.

Au niveau de la CoCof, au-delà de la double inauguration du jour, les travaux d'extension de l'Institut Alexandre Herlin (enseignement spécialisé) démarreront l'an prochain.

Selon le cabinet de M. Vervoort, de nouvelles sections d'enseignement qualifiant en lien direct avec le marché de l'emploi bruxellois ont été développées à l'institut Redouté-Peiffer, depuis 2019, en matière de Logistique et Transports, en collaboration avec le Fonds sectoriel Transport et Logistique (FSTL) et le Pôle Formation-Emploi Logisticity.brussels. Une section chauffeurs poids lourds, la seule à Bruxelles, y a été ouverte au début du mois en cours.

L'institut Emile Gryzon a lancé, en septembre de l'année dernière, une section "aspirant(e) métiers de la défense, de la prévention et de la sécurité", en collaboration avec la Défense, les zones de police et Brusafe.