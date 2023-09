En périphérie bruxelloise, rencontre avec une échevine… d’opposition : explications de cette curiosité belgo-belge des communes à facilités

La différence entre elle et un autre échevin de Flandre, Bruxelles ou Wallonie : Elisabeth de Foestraets-d’Ursel est échevine… d’opposition. Une bizarrerie propre à certaines entités. “Dans notre commune à facilités, la population choisit directement ses échevins”, raconte la libérale.

Petites explications. Dans la quasi-totalité des communes, une majorité se dégage au conseil communal et ce groupe majoritaire désigne son bourgmestre et ses échevins, comme cela se fait au parlement pour les ministres. À Kraainem et d’autres communes à facilités (voir ci-contre), les échevins sont directement “élus” en fonction du nombre de voix, et ce, peu importe la majorité ou l’opposition.

”Le désaccord reste exceptionnel”

Échevine à Kraainem depuis 2006, Elisabeth de Foestraets-d’Ursel, entrée en politique par la lutte contre les nuisances aériennes, a connu deux premières mandatures au sein d’une majorité. Mais, en 2018, nouvelle configuration au lendemain des élections. Sa liste MR-Défi obtient onze sièges. Mais une contre-coalition se forme, menée par l’actuel bourgmestre Bertrand Waucquez (indépendant). Au collège, désormais, on trouve deux échevins et un bourgmestre “Kraainem Unie” de la majorité, trois échevins “Défi + MR + Ind” de l’opposition.

Mais, avec cette configuration, comment fonctionne la commune au jour le jour ? “Le collège fonctionne au consensus et la majorité des dossiers passent ainsi. Le désaccord reste exceptionnel. Mais, dans ce cas, le point en question passe au conseil.”

Exemple de désaccords : les budgets, les investissements dans les écoles, le plan d’aménagement du territoire, les questions linguistiques ou encore un récent règlement de police encadrant la fréquentation des parcs, amendes à la clé. “On s’était opposé. On veut une commune agréable, pas un État policier.”

Paralysie si pas d'” attitude constructive”

Avec ce type de système, le blocage et la paralysie communale pourraient aisément arriver. Supposons qu’un échevin d’opposition voit ses dossiers sans cesse contrecarrés faute de majorité, et finisse alors par bloquer lui-même les avancées dans le cadre de ses compétences. Un scénario loin d’être le cas à Kraainem.

“On a une attitude constructive”, assure la libérale, qui juge d’ailleurs “bonne” l’ambiance de cohabitation avec la majorité de Bertrand Waucquez. “On n’est pas toujours sur les mêmes longueurs d’onde. Mais la collaboration est possible. Notre but n’est pas que la situation soit tendue. On a été élu par la population et on veut dès lors leur rendre le service auquel ils ont droit.”

Avec du recul, Elisabeth de Foestraets-d’Ursel défend le système… et le préfère même au système classique en raison de l’élection directe des membres de l’exécutif local. “C’est un bon système car l’habitant peut directement choisir ses échevins. Le système respecte le choix démocratique. Dans les autres communes, on peut faire le plus de voix et se retrouver dans la minorité, sans aucun échevin.” Un scénario qui, par exemple, s’est produit à Koekelberg en 2018. La liste MR a décroché le plus de sièges mais une contre-coalition PS-Ecolo-CDH a été mise en place, rejetant dans l’opposition l’ancien bourgmestre Philippe Pivin, pourtant premier score de la commune sur la plus grande liste.

"Pas un système idéal"

Mais d’où vient cette bizarrerie inexplicable d’échevins d’opposition ? La formule remonte aux années 80 et à la troisième réforme de l’État sur fond de tension dans les Fourons, nous raconte le politologue Pascal Delwit. “Ce système a permis, à l’époque, de dépasser le clivage linguistique.” Une façon en effet de forcer le compromis entre francophones et néerlandophones des communes à facilités, et éviter des collèges échevinaux unilingues en cas de majorité absolue d’une liste d’Union francophone, par exemple.

Au total, huit communes sont concernées par cette mesure : les six communes à facilités du Rand (Wemmel, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Rhode-Saint-Genèse, Linkebeek et Drogenbos), Fourons et Comines-Warneton. Dans toutes ces entités, sauf Kraainem, Comines-Warneton et Fourons, la “majorité” englobe toutes les fractions ayant obtenu des postes au collège échevinal, évitant dès lors ce système biscornu d’échevin d’opposition.

Mais, en 2023, quarante ans après la crise des Fourons, ce système surréaliste a-t-il raison d’être ? “D’un point de vue intellectuel, ce n’est pas un système idéal. Mais il semble difficile de toucher à ce point d’équilibre. Et depuis 88, ça fonctionne d’ailleurs sans drame”, observe le politologue.

Pascal Delwit rappelle d’ailleurs qu’à Bruxelles (et en Flandre pour encore un petit moment), des échevins peuvent se retrouver sans compétences et mis dans l’opposition. Le mandataire, ne pouvant être démis de ses fonctions par autrui, peut continuer à siéger au collège échevinal, même sans attribution. Une situation tout aussi surréaliste.