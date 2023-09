Frais de représentation : Saint-Josse dresse une liste des biens que les élus pourront acheter

Suite à cela, le collège communal réuni ce mardi a pris la décision de cadrer l’utilisation de ces frais. “Légalement, il n’y a pas de problème, mais moralement, on peut comprendre que ce n’est pas correct”, a justifié le bourgmestre Emir Kir, rappelant que ces frais n’ont pas été indexés depuis son entrée en fonction.

En clair, les élus tennoodois ne pourront désormais utiliser cette enveloppe de frais de représentation que pour des frais Horeca, des frais de transport, ou des cadeaux protocolaires. Toujours afin d’éviter les abus, le collège a également décidé de mettre une caution de 20 % de la somme pour les téléphones dont peuvent profiter les élus, afin d’éviter les abus.

Ecolo demande la démission

Dans l’opposition, Ecolo n’entend pas en rester là, et rappelle demander plus de transparence au collège depuis 2015. “Dans la commune où les habitants sont les plus pauvres de Belgique, cette attitude du bourgmestre et des échevins ne peut être comprise que comme une insulte, développe le parti vert dans un communiqué. Ecolo-Groen appelle à la démission de l’échevine Ilunga, à la pleine transparence des frais de représentation et au remboursement des sommes perçues en abus de ces frais.”