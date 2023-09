Tentative de meurtre place Emile Bockstael à Laeken, la police recherche l’un des quatre suspects

Il s’agit d’un individu âgé entre 25 et 30 ans. Il a le teint mat, est de corpulence mince, a les cheveux foncés attachés et une barbe. Au moment des faits, il portait un short noir, un T-shirt blanc avec l’inscription Qatar Airways, une veste à motifs camouflage et des baskets blanches.

La police appelle d’éventuels témoins ou personnes ayant des informations sur ce dossier. La discrétion est assurée. Les témoignages peuvent être transmis via le numéro gratuit 0800/30 3000.