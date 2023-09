Une nouvelle exposition immersive consacrée à Tintin débarque à Tour & Taxis (PHOTOS ET VIDEO)

Tour & Taxis accueille dès mercredi une exposition immersive consacrée à Tintin. Durant 35 minutes, le visiteur plongera dans l'univers du célèbre héros de Hergé, de ses compagnons et de ses adversaires. "Tintin, l'aventure immersive" a déjà attiré plus de 400.000 visiteurs au cours de représentations à Paris l'an dernier et aux Baux de Provence cette année. Elle restera jusqu'au 7 janvier à Bruxelles.