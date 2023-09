C’est officiel : Schaerbeek n’a plus de majorité, après Bernard Guillaume, la LB accuse un nouveau départ

Parfois, il vaut mieux enlever sèchement un pansement tout de go que de le laisser pourrir. C’est désormais chose faite : Schaerbeek n’a plus de majorité politique. Après Bernard Guillaume qui annonçait son départ ce mercredi en ouverture du conseil communal, c’est désormais Emel Dogancan qui quitte la Liste du Bourgmestre. Ce départ vient définitivement tuer la majorité Liste du Bourgmestre – Ecolo sur un plan arithmétique puisque, même si Michel De Herde était présent ainsi que tous les autres conseillers de la majorité, celle-ci ne compte plus que 23 sièges sur 47.