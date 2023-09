Bieke Comer devient la nouvelle échevine de Vooruit. brussels à Anderlecht

C’est un changement poste pour poste, Bieke Comer reprend les compétences d’Elke Roex. À savoir les finances communales, le développement économique ainsi des compétences de la Communauté néerlandophone en matière d’éducation, de garderies, de culture, de jeunesse et de bibliothèque.

La nouvelle échevine siégeait déjà au conseil communal d’Anderlecht pour Vooruit. brussels et était également présidente de la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale.

”En investissant dans les crèches et l’éducation, je veux offrir le meilleur des départs à nos enfants afin qu’ils trouvent leur place dans notre société. Faire croître la commune grâce au commerce local, à l’économie et à l’emploi. Une ville bienveillante où chacun peut se sentir chez lui, voilà ce qui me motive. J’ai hâte de mener à bien tous les projets lancés par Elke Roex”, déclare la nouvelle échevine.

Bieke Comer réside à Anderlecht depuis 2009. Elle est mariée et maman de deux enfants. Elle a travaillé en tant que juriste au sein de l’administration bruxelloise pour le Fonds européen de développement régional (Feder). Sur le plan politique, elle s’est spécialisée dans le secteur du logement social, d’abord en tant qu’administratrice de la Régie foncière d’Anderlecht, puis présidente de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, depuis 2020. De plus, elle s’engage pour la politique familiale d’Anderlecht en tant que présidente de Ket in Anderlecht, qui englobe notamment la Maison de l’Enfant et le service de garde IBO KIK.