Que faire ce week-end de fin septembre à Bruxelles ? Voici l'agenda des activités !

Jeux d’enfants du monde entier

L'expo de Francis Alÿs est absolument à voir au Wiels. Avec vos enfants, c'est encore mieux. ©EdA - Julien Rensonnet

C’est une superstar belge de l’art contemporain qui s’expose au Wiels cet automne : Francis Alÿs. Mais l’Anversois basé au Mexique s’y efface derrière des centaines d’enfants. Le Belge est célèbre pour ses vidéos tournées partout dans le monde. Les enfants y captivent l’œil par leurs jeux, mais aussi les oreilles par leurs cris. En entrant dans la pénombre du 3e étage du Wiels, c’est d’ailleurs une ambiance de cour de récré qui assaille les spectateurs. Dont beaucoup viennent avec leurs kets. À raison : la vingtaine de films séduit autant les adultes que les plus jeunes. Tous seront tout de suite éblouis (et attendris) par l’esthétique de ces images ramenées du Congo, du Danemark, de Suisse, de Hong Kong, du Maroc ou d’Ukraine. Mais aussi de Belgique. On y croise des petits soldats, des championnes de la corde à sauter, des entraîneurs d’escargots, des dresseurs de moustiques, une sauteuse d’obstacles imaginaires, des lugeurs, des catapulteurs de billes, des architectes de châteaux de sable, des parieurs sur emballages de bonbons ou des danseuses de brousse. Il faut parfois s’aider des notices pour décrypter les règles de ces jeux, pratiqués dans les fous rires ou dans le plus grand sérieux, dont seuls les kets maîtrisent les règles. Immense coup de cœur pour ce tout jeune habitant de Lubumbashi, Sisyphe en maillot de football roulant son pneu sur la pente raide d’un terril de mine abandonnée : on vous laisse la surprise de ce qu’il en fait une foi au sommet. Ces images, d’une beauté et d’une simplicité à couper le souffle, sont extrêmement poétiques. Et souvent bouleversantes.

+“Francis Alÿs, The Nature of the Game”, au Wiels jusqu’au 7 janvier 2024, Avenue Van Volxem 354, 1190 Forest, 4 à 10€, gratuit en dessous de 18 ans

Créons se met à nu

Créons et ses crayons cartoons plairont aussi à vos enfants. ©Créons

Ses crayons de couleur affichent leurs mines sans visage un peu partout dans Bruxelles. Discrets dans leurs gants blancs de personnages de cartoon, souvent accompagnés de lettrages, ils s’échappent de portes condamnées, font le mur dans les rues résidentielles ou partent en voyage sur les trains de la SNCB. Après une expo immersive aux anciennes casernes (qu’on avait beaucoup aimée) où il dévoilait une part de ses recherches graphiques, Créons s’offre un nouveau lieu abandonné. Dans une agence bancaire vidée de sa paperasse à deux pas du Parvis de Saint-Gilles, l’artiste anonyme accroche cette fois des toiles plus intimes, scènes de vie quotidienne et familiale ou instantanés de vacances, comme sortis d’un Polaroïd. On y retrouve l’humour, le goût de l’évasion (en forêt, en baignade ou en virée dans un van) et la poésie typique du street-artist. Sans prix : le quart d’heure vidéo projeté dans la salle des coffres, derrière la grille blindée, où on espionne le dessinateur commettre ses forfaits colorés sur les murs bruxellois. On y apprend par exemple qu’il doit mentir sur sa vie professionnelle. Ou qu'” en vieux renard”, il planque ses bombes de peinture dans les poubelles du voisinage, histoire de pas se faire pincer. Tout ça est dénoncé par la voix réprobatrice d’un enfant, scandalisé par autant d’incivisme. Que fait la police ?

+“Couleurs intimes”, exposition de Créons, jusqu’au 22 octobre 2023, les week-ends de 11 à 19h, 87-89 rue Hôtel des Monnaies à 1060 Saint-Gilles. Gratuit.

”Bé euh deuzenne igrec bé”

Scène très rap pour la Fête de la FWB ce vendredi 29 septembre. ©FWB

On est toujours un peu étonné de voir des Français en tête d’affiche du méga concert gratuit de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On n’est pas sûr que la Flandre inviterait, mettons, des Néerlandais, le 11 juillet, jour où le lion noir sur fond jaune commémore la bataille des Éperons d’Or. Ou en tout cas pas des noms plus ronflants que ses stars locales. Toujours est-il que c’est MC Solaar qui, avec ses compatriotes Hatik et Black M, emmène la troupe d’artistes programmés ce vendredi 29 septembre pour le traditionnel show de la Grand-Place. Il faut dire que l’événement salue par ailleurs les 50 ans du hip-hop. Là, qui de mieux que nos rois du rap belge, Benny B et Daddy K, pour mettre le feu. Au menu aussi, les fiertés locales Coely, Rori, Pierre de Maere, Loïc Nottet, YG Pablo, Fugu Mango et Colt. Attention, la Grand-Place sera bouclée dès saturation. N’arrivez donc pas à 19h30 pile, sans quoi vous risquez de devoir vous rabattre sur les ondes télé, radio ou web pour chanter “Mais vous êtes fou”.

+“Concert gratuit de la Fête de la FWB”, ce vendredi 29 septembre 2023 dès 19h30 sur la Grand-Place de Bruxelles, gratuit

DJ des fourneaux

Eat Festival rassemble les chefs bruxellois à Tour & Taxis. ©Eat

Les chefs sont devenus des stars. Et comme les chanteurs et DJ, ils ont leurs festivals qui rameutent les foules en un seul lieu pour picorer quelques zakouskis de leur art. Ou plutôt “artisanat”. En plus de ses halles alimentaires abritant désormais les enseignes tendance dans le Pentagone ou à l’ancienne Royale Belge, Bruxelles réunit chaque année ses maestros des sauciers pour Eat Festival, à Tour&Taxis. On vous renvoie au site web pour la liste complète des chefs, pâtissiers et fromagers en fonction des jours. Sachez aussi que l’événement inaugure pour la première fois un marché des producteurs bruxellois (vous ferez votre shopping entre limonades, tisanes, chocolats, vinaigres, confitures, pâtes à tartiner, épices et sauces piquantes) et couronnera un nouveau king de la croquette aux crevettes parmi 20 concurrents. Autre nouveauté : un partenariat avec le BXL Beer Fest voisin (lire ci-dessous) qui invite quelques brasseurs bruxellois à brancher leurs pompes. À 20€, l’entrée n’est pas donnée. Mais elle comprend un plat, un cocktail, un verre de vin, une limonade, un verre souvenir… Et l’accès pour tout le week-end.

+“Eat Festival 2023”, jusqu’au 1er octobre 2023 à la Gare Maritime de Tour&Taxis, 1080 Molenbeek, 20€ (17 en prévente). Le prix d’entrée ne comprend pas les dégustations, à payer via carte cashless.

260 bières honnêtes

Illustrations pour l'agenda Bruxelles du vendredi 29 septembre 2023. ©BXL Beer Fest

On ne sait pas si c’est volontaire mais l’affiche du BXL Beer Fest 2023, signée de l’illustrateur bruxellois Ammo, représente un pentagone. Le symbole renvoie peut-être à notre Petite Ceinture, tant honnie des navetteurs matinaux. Mais sans doute pas au verre de la bière blanche la plus vendue en Belgique. D’abord parce que ce verre est hexagonal. Ensuite parce que le breuvage n’est pas de ceux que les organisateurs considèrent comme “des bières honnêtes et vraies, en provenance directe du brasseur”. Le festival l’assure : ne sont présent que “que des ​brasseries indépendantes proposant des ​bières artisanales”. Pas de copinage avec les géants de l’industrie qui s’affichent désormais à la Bourse, donc. Sur les deux jours, 60 brasseries réparties en 8 îlots feront couler 260 bières. Ici aussi, on vous renvoie au menu disponible en ligne pour vous faire saliver. Elles viendront pour l’essentiel de Belgique, mais aussi de France, des Pays-Bas, d’Espagne, des USA, du Danemark, de Suisse, d’Italie, du Canada, voire de Lituanie et Estonie. En fûts ou en bouteilles.

+“BXL Beer Fest”, ces 30 septembre et 1er octobre 2023 à Tour&Taxis, avenue du Port, 1000 Bruxelles. 22€/2 jours, 15€/10 jetons