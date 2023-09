Uccle valide son plan de mobilité : voici les changements à venir dans la commune

Dans la version finale, exit le sens unique proposé rue Edith Cavell. “Il y a eu un retour très majoritaire contre ce dispositif y compris de la part de l’école alors qu’il était proposé pour sécuriser l’école. Nous avons tenu compte des remarques.” La rue passera par contre en statut prioritaire facilitant ainsi le passage du bus aujourd’hui souvent bloqué par des priorités à droite. Dans la même “maille Churchill”, reprise du plan régional de mobilité Good Move, l’inversion du sens unique de l’avenue de Boetendael vers le nord est conservée pour fermer le “bypass” du Square des Héros entre l’avenue Brugmann et l’avenue De Fré, et pour améliorer le cheminement des cyclistes.

Piétonnisation ? Pas pour tout de suite

Autre point central du plan : la piétonnisation du Parvis Saint-Pierre. Trois scenarii étaient proposés à l’enquête. Cette fois les réactions ont été plus nuancées : “certains étaient pour une piétonnisation mais pas comme celles proposées, certains s’inquiétaient des reports de trafic… Nous n’abandonnons pas l’idée mais nous allons poursuivre les études et la concertation avec les habitants et les commerçants dès début 2024 pour faire émerger un scénario qui suscitera un maximum d’adhésion. C’est un espace qui a beaucoup de potentiel et il y a une vraie demande d’aménagement pour ce site central. Nous avons entendu le message des Ucclois. D’ailleurs, dès cet hiver, une partie du Parvis sera verdurisé sur initiative de citoyens.”

Plus au nord, le scénario du passage à sens unique de l’avenue des Sept Bonniers vers l’est reste au programme pour court-circuiter le trafic de transit est-ouest. “Toutes ces mesures feront l’objet de phase test et pourront être adaptées en fonction des résultats.” D’ailleurs le passage à sens unique toujours vers l’est de la rue Emile Regard et de l’avenue du Maréchal Joffre reste à l’ordre du jour en cas de trop gros reports de trafic après les changements à Sept Bonniers.

”Faire passer en priorité les piétons”

Plus largement dans son plan de mobilité qui organise les prochaines interventions sur 10 ans, Uccle “change de paradigme pour faire passer en priorité les piétons”. Un plan pour expertiser l’état des 300 km de trottoirs de la commune doit être fait. 200 points ont aussi été identifiés avec un manque de traversées piétonnes. Le collège poursuivra également ses actions pour sécuriser les abords des écoles. Huit ont déjà été revus.

Pour les vélos, deux axes est-ouest, un au nord reliant Brugmann à Waterloo via la piscine Longchamp, Robert Jones, Montjoie et, un au sud, l’alternative et parallèle à chaussée de Saint-Job, seront développés. “Le but est d’offrir des cheminements continus et agréables pour les cyclistes. On pense notamment aux tronçons pavés sur lesquels il faut ajouter des bandes confort.” L’axe Nord-Sud qui relie Churchill à la chaussée de St Job via Adolphe Dupuich, square de Fré, et Kamerdelle, sera aussi développé avec quelques alternatives parallèles.

Coté transports en commun, l’attention se porte surtout sur une analyse de possibilité de site propre chaussée de Waterloo.

Parmi les autres changements programmés, on peut noter le passage à 30 km des avenues Wolvendael, Jean et Pierre Carsoel, Hospices et Prince d’Orange puis à plus long terme Messidor, Van Bever et Dolez. La commune va aussi travailler à l’implantation de feu tricolore intelligent pour pénaliser les conducteurs qui ont le pied lourd. “Parfois les dispositifs ralentisseurs type chicane ou coussin berlinois ne sont pas envisageables vu les voiries. La commune veut travailler sur ce système de feu mais aussi sur des radars pour faire respecter les vitesses.”

Le réaménagement Dieweg (tronçon entre la gare de Calevoet et l’avenue Wolvendael) a aussi été largement demandé. Une étude sera donc lancée de même que pour la chaussée de Saint-Job (tronçons entre la place de Saint-Job et la rue de Wansijn et entre la rue du Château d’Eau et la rue du Repos).

Opposition sceptique

L’opposition pour sa part est assez sceptique sur le plan. Au PS, on déplore “un plan Good Move ucclois qui manque d’ambition”, qui oublie certaines zones de la commune et ne s’attaque pas frontalement à certains points noirs qui ont besoin d’aménagements.

“Uccle Sud présente d’importantes zones grises comme la chaussée St Job ou encore l’avenue Dolez et conserve des axes de pénétration importants comme la chaussée de Waterloo, l’axe Hospice/Dolez, la rue du Bourdon, la chaussée de Drogenbos, la chaussée d’Alsemberg qui provoquent des nuisances énormes pour des quartiers entiers au moment des heures de pointe mais pas uniquement. Pourquoi proposez-vous systématiquement à chaque difficulté, des études ultérieures et supplémentaires. Non seulement, vous n’avancez pas de solution mais en plus, nous sommes en droit de nous demander à quoi a servi la phase de diagnostic pour une maille Uccle Sud beaucoup trop grande ?”

Chez Défi, on évoque un “aveu d’échec” de la part de la majorité notamment sur le dossier parvis Saint-Pierre. “Pour la maille Globe-Altitude 100, il ne reste plus rien plus rien. La partie sur la Place Vander Elst est à mourir de rire. Pas de Cap, pas de ligne du temps quant à la réalisation… pas de priorité, pas de coûts pour les projets identifiables… C’est l’agrégat leurs positions totalement opposées (du MR et d’Ecolo). Ils n’ont pas réussi à réconcilier leurs oppositions.”

Pas un “mini Good Move”, assure Dilliès

Chez Uccle en Avant, groupe qui a déposé une vingtaine d’amendements au texte dont certains ont été repris, on parle d’un “rendez-vous manqué” notamment en termes d’équilibre voiture/cycliste. “Pour la chaussée de Waterloo par exemple, on ne pourra y mettre des sites propres pour les bus et une belle piste cyclable sans impacter lourdement les voitures. Ça reprend la vision de la région.”

Ce n’est pas un “mini Good Move”, rétorque le bourgmestre Boris Dilliès (MR) “C’est une évolution nécessaire mais pas une révolution. Nous sommes dans un cadre légal imposé par la région mais nous mettons la sécurité routière et le piéton au cœur du plan sans suivre l’esprit dogmatique du plan régional Good Move.”