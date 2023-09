Avec le centre de formation K9-4 PolBru, la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles s’offre "une perle": "C’est comme au golf"

Nous sommes dans le stand de tir dernière génération du K9-4 PolBru. Ce tout nouveau centre de formation a été inauguré ce samedi 30 septembre en bordure du Ring, à Neder-Over-Heembeek. Pour s’exercer à pas louper la cible, les 2.650 policiers de la zone y disposent de 15 couloirs dans un cocon insonorisé : 10 pour les tirs à longue distance à 50m, 5 pour la courte distance à 30m. “On n’est jamais seul à l’exercice”, rassure l’inspecteur principal Alain Poffée, formateur. Qui explique que l’endroit, “adapté aux armements les plus modernes et multicalibres”, permet aussi la simulation. Les barricades jouent ainsi le rôle de murs, de portes… Dans ce sous-sol blindé, la technologie d’extraction des fumées est à la pointe. “Grâce à la ventilation linéaire, l’air est poussé du sol au plafond”, détaille Alain Poffée. Derrière les rideaux d’amortissement se cache en effet une salle entière remplie de cheminées et conduites.

Le stand de tir du centre de formation K9-4 PolBru permet un entraînement à 180°. Le chef de corps Michel Govaerts y ramasse les douille "comme au golf". ©EdA - Julien Rensonnet

Dehors, on suit les aboiements pour gagner le chenil. C’est l’autre atour majeur du centre K9-4 PolBru. “Le bâtiment regroupe 45 niches séparées et 5 isoloirs”, dénombre l’agent Huysmans, de la brigade canine. “Ces niches mesurent 4m2. Elles ouvrent sur un espace extérieur de 10m2”. Grand luxe : Lewis, Charly, Dexter, Darki ou Breeze y étanchent leur soir via abreuvoirs automatiques. “On dispose aussi d’une douche canine, d’une zone de stockage de croquettes, d’une cuisine pour les gamelles et de notre propre cabinet vétérinaire”. Un escalier mène à la zone d’entraînement, vaste pelouse grillagée à l’air libre. Sur la toiture est installée une zone couverte jalonnée d’obstacles, pour le dressage. “On entraîne les chiens deux fois par semaine”, nous confie-t-on. Ça porte ses fruits : ce samedi, l’homme-cible exerce bien plus d’attraction sur eux que les enfants venus les admirer.

Au centre de formation K9-4 PolBru, les chiens de la brigade canine peuvent s'entraîner en extérieur. ©EdA - Julien Rensonnet

Outre des zones de dressage, le chenil du centre de formation K9-4 PolBru dispose de sa cuisine et d'un centre vétérinaire. ©EdA - Julien Rensonnet

Une armure de samouraï

Outre chenil et stand de tir, le centre de NOH compte évidemment salles de classe, cantine et hangar d’entraînement. Vaste hall de béton où entrent de nombreux véhicules aux moteurs gonflés, celui-ci dispose de coursives. De là-haut, les formateurs peuvent observer les troupes d’intervention lorsqu’elles peaufinent les dispositifs de déploiement en cas de prise d’otage ou de fort Chabrol. Curiosité : le site comprend aussi un terrain extérieur au revêtement “anti-Molotov” destiné aux jeux dangereux avec produits inflammables. Dans les dojos des étages, les cris des hommes à l’exercice simulent les injonctions qui doivent être criées lors des interpellations. Un mannequin essuie son énième spray aveuglant de la matinée. Sur le tatami voisin, un pauvre sparring-partner dans une armure antichoc rouge rehaussée, telle celle d’un samouraï, d’un heaume grillagé, est plaqué au sol. Puis emmené dans un sourire par deux collègues baraqués. “Y a les employés de la semaine, y a aussi les punis de la semaine”, sourit l’un des policiers.

Le hangar d'entraînement du centre de formation K9-4 PolBru est surmonté de coursives qui permettent le coaching. ©EdA - Julien Rensonnet

Le dojo et ses étonnantes armures: réservées aux "mauvais éléments" de la zone PolBru? ©EdA - Julien Rensonnet

L'équipe d'architectes du consortium Assar, VK et CIT Blaton était menée par Pauline De Meersman. ©EdA - Julien Rensonnet

Pauline De Meersman. ©EdA - Julien Rensonnet

guillement L'ensemble a été réfléchi en se basant sur une stratégie acoustique absolument centrale. L'autoroute, les chiens, le stand de tir ne peuvent empêcher de donner cours.

Conçu par le consortium Assar, VK et CIT Blaton, le bâtiment a exigé des architectes qu’ils s’entourent dès son ébauche de spécialistes et de sous-traitants. “C’est une procédure assez spécifique dès la phase du concours”, opine Pauline De Meersman, architecte chez Assar, qui a mené le projet. “On a énormément échangé avec les instructeurs, dont le cahier des charges était bien fourni. De plus, le site avait des contraintes particulières : un terrain tout en longueur et assez étroit, juste à côté du ring. Surtout, l’ensemble a été réfléchi en se basant sur une stratégie acoustique absolument centrale. L’autoroute, les chiens, le stand de tir ne peuvent empêcher de donner cours”.

Close, Doulkeridis et Goovaerts. ©EdA - Julien Rensonnet

Pour la zone et les communes de Bruxelles et Ixelles, le K9-4 PolBru repose sur un budget de 18 millions d’euros. “C’est une perle où les autres zones bruxelloises pourront venir s’entraîner”, promet le chef de corps Michel Goovaerts. “Ce centre est la reconnaissance du métier de policier comme d’un métier dangereux”, souligne le Bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (PS). “Les entraînements physiques vont de pair avec les formations déontologiques et psychologiques, qui permettent de désamorcer les situations difficiles”. Le Bourgmestre d’Ixelles Christos Doulkeridis (Ecolo) reconnaît quant à lui que “nous vivons malheureusement dans une société où certains font usage d’armes. Les policiers doivent y faire face, et ce n’est pas un exercice auquel on se livre de gaieté de cœur. De même, le chenil est tout aussi important dans notre combat contre la drogue”.

Les récentes fusillades dans Bruxelles, reliées au trafic, montrent pour les élus que le K9-4 PolBru touche en plein dans le mile.

guillement Nous vivons malheureusement dans une société où certains font usage d'armes. Les policiers doivent y faire face, et ce n'est pas un exercice auquel on se livre de gaieté de cœur.

Une cellule anti-drone à PolBru

Les armes, longues, plates, ressemblent à celles d’une série de science-fiction. Elles viennent tout droit de Grande-Bretagne et équipent la cellule anti-drone de la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles. Ou l’Aerial Security Team.

”Un drone, tout le monde peut s’en procurer. Il y en a partout. Et la législation n’est pas encore connue de tout le monde”, assure Christophe De Vos, qui fait partie de cette cellule novatrice. “N’importe qui peut y attacher un truc qui peut être dangereux, blesser des gens. Malheureusement, la guerre en Ukraine nous montre que ça peut devenir réel”.

Les armes de la cellule anti-drone de PolBru sont impressionnantes mais elles ne tirent que des roquettes libérant des filets. ©EdA - Julien Rensonnet

Alors, la plus grande zone de police bruxelloise prend les devants. Son matériel se compose de deux “fusils”. Le premier est chargé d’une roquette qui, une fois propulsée vers un drone repéré dans le ciel de Bruxelles, libère un filet. Celui-ci capture l’engin volant et le ramène au sol en douceur grâce à son parachute. L’autre arme est un brouilleur d’ondes qui “coupe le lien entre le drone et son pilote durant une dizaine de secondes”, le temps de neutraliser l’un ou l’autre.

Sommets, festivals, procès…

L’Aerial Security Team s’entraîne régulièrement au maniement de ces technologies au nouveau centre de formation K9-4 PolBru. Son équipement est similaire à celui de la police d’Anvers : ce sont les deux seules zones du pays à se familiariser à cet outil. La police fédérale s’y est mise également, mais recourt à d’autres armes.

Quant aux missions de cette équipe d’un genre nouveau, elles vont de la sécurité d’invités de marque lors des nombreux sommets aux festivals musicaux. “Dernièrement, on était déployés lors du procès des attentats”.