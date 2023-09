"Deux ans de cour d’assises, cela fusille un cabinet d'avocats, cela fusille une vie privée"

Lors de ce procès historique, Me Jonathan De Taye défendait Ali El Haddad Asufi, condamné à 20 ans de prison pour sa participation au groupe terroriste et pour assassinats dans un cadre terroriste. Me Guillaume Lys défendait les intérêts des victimes regroupées au sein de l’association V-Europe. Ils étaient adversaires devant la cour d’assises. Mais dans la vie de tous les jours, Jonathan De Taye et Guillaume Lys sont amis. Pour La Libre, ils reviennent sur ce procès hors norme qui les a mobilisés pendant près d’une année.

Bruxelles après Paris

Pour Jonathan De Taye, qui avait défendu Ali El Haddad El Asufi devant la cour d’assises de Paris pour son implication dans les attentats du 13 novembre à Paris, c’est même deux années à se retrouver sur le banc des avocats devant le même client. Et c’est très lourd : “Les avocats sont là à 9 heures, repartent à 19 heures, ils ont des visites en prison, étudient le dossier. On ne fait quasiment plus rien d’autre. Avec Stanislas Eskénazi (avocat de Mohamed Abrini, NdlR), on sortait de Paris, je ne sais pas comment on a fait. On a eu deux ans de cour d’assises. C’est comme un marathonien. Il faut tenir. Je vais essuyer les plâtres. Deux ans de cour d’assises, cela fusille un cabinet, cela fusille une vie privée”.

Me Guillaume Lys abonde dans le même sens. “On est aujourd’hui sur les genoux. C’est la rentrée judiciaire. On est donc consulté tous azimuts. Il faut trouver l’énergie. On va subir le contrecoup. On était comme dans un tunnel.”

Dans les procès d'assises, il y a des anicroches, des incidents pendant les audiences. Mais personnellement, après, je bois un café avec celui à qui j'ai envoyé un Scud pendant les débats.

Les deux avocats avaient déjà plusieurs cours d’assises à leur compte. Ils savaient donc combien cela peut peser. “Un de mes associés m’avait dit, avant ma première cour d’assises, qu’une cour d’assises d’une semaine, cela te vide pendant une semaine : tu ne peux plus rien faire. Après deux ans de cour d’assises, imaginez. C’est comme un cycliste après une grosse course : il y a l’euphorie d’avoir terminé, mais c’est le lendemain qu’il a les courbatures.”

Etre adversaires dans le dossier et amis dans la vie n’a pas d’influence sur leur travail, disent-ils. Ils font la part des choses. “Dans les procès d’assises, il y a des anicroches, des incidents pendant les audiences. Mais, personnellement, après, je bois un café avec celui à qui j’ai envoyé un Scud pendant les débats. Certains ne peuvent cependant pas le faire”, explique Jonathan De Taye. Comme le confirme Guillaume Lys : “Cela n’est pas le cas avec tous les confrères. Cela a parfois été assez tendu”.

La “bulle” cour d’assises

Quoi qu’il en soit, un climat très particulier se crée lors des procès d’assises, qui, contrairement aux procès correctionnels, s’étalent sur des journées. “Il y a cette notion de bulle de cour d’assises pour les avocats et autres acteurs de justice. C’est évidemment différent pour les parties impliquées”, pose Guillaume Lys.

Avocat de partie civile, alors que Jonathan De Taye est à la défense, Guillaume Lys était peut-être dans une situation plus inconfortable dans les coulisses du procès, avec celui qui est aussi un ami. “On essaie de ne pas trop montrer nos affinités personnelles. Même si cela ne change rien à notre travail. Je connais ses positions par rapport au dossier qui n’étaient absolument pas les miennes. On en parlait de manière assez vive. Mais cela ne change pas la relation qu’il y a derrière. On a juste des métiers un peu différents sur ce procès. Je me retrouve souvent du côté de la défense. Je sais ce qu’est être avocat de la défense. C’est parfois un peu difficile d’expliquer à certains clients.”

Jonathan De Taye, contrairement à Guillaume Lys, était également avocat au procès des attentats de Paris où son client, Ali El Haddad Asufi a été condamné à dix ans de prison. Il ne peut s’empêcher de dresser une comparaison entre les deux procès : “C’est dommage que l’on nous ait 'excommuniés' à Evere. J’ai l’impression que la société civile a été beaucoup moins impliquée à Bruxelles car, à Paris, le procès s’est tenu où il devait se tenir, c’est-à-dire au centre de la cité “.

Cette critique, Guillaume Lys la partage : “Je comprends les contraintes de sécurité. Le vieux palais n’était peut-être pas tout à fait adapté. Mais il y avait un côté bunker qui était pesant. Et l’on avait sept ans pour s’organiser. Un côté bunker en face de l’Otan donnait du symbole militaire plutôt que du procès de la société civile qui traite du terrorisme”.

Néanmoins, Guillaume Lys note que cela n’aura toutefois pas dissuadé les victimes de venir témoigner. “Elles n’ont pas eu peur. Les langues se sont déliées. Cela a permis de contrecarrer cette histoire de bunker qui reste extrêmement regrettable.”

Entendre des poliques aurait pu apporter des réponses à des victimes qui s'interrogent : pourquoi n'a-t-on pas fermé le métro alors qu'il y avait eu deux explosions à Zaventem?".

Mais Jonathan De Taye n’en démord pas. Il continue à préférer Paris où, après les audiences, avocats de la défense, avocats de parties civiles et même victimes constituées parties civiles pouvaient se retrouver dans un café ou une terrasse après les audiences. “Tout ce qui se fait qu’un procès d’assises vit, tout ce qui se passe en marge de la salle d’audience et qui, dans un procès long a une influence dans la salle d’audience a été perdu. C’était prévisible et c’est dommage.”

Une occasion manquée

À Paris, l’ancien président François Hollande a été convoqué comme témoin : “Je n’aurais sans doute plus jamais l’occasion de poser une question au président de la République”, sourit Jonathan De Taye. Guillaume Lys regrette qu’à Bruxelles, aucun politique de premier plan n’ait pas été convoqué, même si cela n’aurait rien amené sur la culpabilité des accusés. “Cela aurait pu apporter des réponses à des victimes qui s’interrogent : pourquoi n’a-t-on pas fermé le métro alors qu’il y avait eu deux explosions à Zaventem ?”

En tant qu’avocat de la défense, Jonathan De Taye, estime que politiser le débat n’apportait rien. “Mais en tant que citoyen, je trouve dommage qu’il n’y en ait pas eu.” Pour lui, il était cependant plus facile d’avoir la parole d’hommes politiques à Paris “car les Français avaient beau jeu d’attaquer les Belges. C’est plus facile de faire le procès du voisin”.

Pour Guillaume Lys, il reste toutefois des frustrations : l’énigme Atar, qui deviendra le donneur d’ordre des attentats après qu’on ne l’a pas empêché de quitter la Belgique. La sûreté de l’État n’a pas répondu aux questions. “On s’est trouvé dans une situation où il pouvait y avoir un moment de vérité avec un éventuel mea culpa. On a perdu ce moment.”

Ce ne fut toutefois pas une surprise pour l’avocat, qui met en avant une deuxième frustration. Dans un procès d’assises, des accusés livrent parfois des réponses. Mais, au procès des attentats, “dans leurs réponses, des accusés, dont la culpabilité ne faisait pas de doute, ont préféré se retrancher derrière leurs positions du début sans tendre une main vers les victimes qui demandaient simplement à comprendre les choses. Cela n’aurait rien changé à leur culpabilité. Cela aurait même pu atténuer les peines prononcées”.