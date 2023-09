Huit rencontres citoyennes à Uccle : “on va revenir sur toutes les demandes des habitants et écouter les nouvelles”

Comment ça se passe ? Des tables rondes seront placées et les élus de l’exécutif communal y défileront. “On abordera les sujets qui étaient remontés des précédentes réunions de quartier en 2019/2020 et ceux évoqués lors des états généraux d’Uccle en 2021. Ce sera l’occasion de montrer ce qui a été fait pour répondre au problématique soulevé à l’époque mais aussi de voir les problèmes où nous n’avons pas avancé. Il y a en a peu, se félicite l’échevine en charge de participation Citoyenne Perrine Ledan (Ecolo). Mobilité, espaces publics, espaces verts, environnement, culture, commerce, économie… On va revenir sur toutes les demandes des habitants et écouter les nouvelles qui ont pu émerger depuis. On laissera aussi un temps aux Ucclois pour discuter entre eux sur des projets qu’ils peuvent mettre en place ou lancer eux-mêmes grâce au différent dispositif mise en place par la commune comme le budget participatif par exemple. “