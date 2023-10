Les trottinettes électriques bientôt de retour à Uccle contre l’avis de la commune? "J’assume que les opérateurs ne seront pas les bienvenus"

À lire aussi

”Quand nous voulions mettre fin au bordel causé par les trottinettes, nous avions constaté que je ne pouvais pas prendre un arrêté d’interdiction, explique le bourgmestre Boris Dilliès (MR). Nous avons donc utilisé cet article du règlement de police qui existe dans toutes les communes. Nos équipes patrouillent, récupèrent les trottinettes qui ne respectent pas cet article, dressent un PV et les emmènent au dépôt. Les opérateurs doivent ensuite revenir chercher leur matériel et payer une amende de 250€. On a d’ailleurs une dizaine de trottinettes qui prenne la poussière encore au dépôt. Les opérateurs ne s’embarrassent pas de venir les reprendre.”

Suite à la mise en place de ces contrôles, les opérateurs ont déserté la commune, coupant les services des trottinettes en libre-service aux limites du territoire ucclois et créant, par conséquent, des files de trottinettes stationnées dans certains axes frontaliers.

"Nous sommes toujours en dialogue avec Uccle"

Pourtant les choses devraient changer, et ce contre l’avis de la commune. D’ici 2024, la Région mettra en application l’ordonnance micromobilité qui mettra en place les drop zone pour contraindre les espaces de stationnement des trottinettes et qui limitera le nombre d’opérateurs à deux.

Pour remporter cette mise en concurrence et être sélectionnés les opérateurs doivent répondre à un cahier des charges qui leur impose de couvrir tout le territoire régional et donc Uccle. Bruxelles Mobilité qui gère les voiries régionales affirme sa volonté de mettre en place des drop zones à Uccle sur ses voiries. “Nous sommes toujours en dialogue avec Uccle, sachant que le plan de mobilité a été rédigé au moment où la région n’avait pas encore durci les mesures via son ordonnance cyclopartage, entérinée cet été. Dès janvier 2024, il n’y aura plus que deux opérateurs actifs à Bruxelles et 8 000 trottinettes en libre-service, ce qui changera la donne.”

Des dropzones? "Je n’en mettrai pas sur les voiries communales"

Changer la donne ? Visiblement pas, à entendre le bourgmestre. Ce dernier assure qu’il ne mettra pas de drop zones sur les voiries communales. “Je ne peux pas empêcher Bruxelles Mobilité d’en mettre sur ses voiries mais je n’en mettrai pas sur les voiries communales et je continuerai de faire respecter strictement l’article 44. J’assume que les opérateurs ne seront pas les bienvenus. Il a fallu deux ans à la région pour pondre un texte-cadre, une véritable une usine à gaz. Encore une fois, les aménagements sont à la charge des communes. Les Ucclois ne se portent pas moins bien de pouvoir mieux circuler sur leurs trottoirs."

guillement Comment une ministre écologiste peut soutenir un système où les opérateurs font livrer de Chine des conteneurs entiers d’engins bourrés de produits chimiques qui sont souvent abandonnés dans la nature?

Pas de changement de cap donc à Uccle, malgré les multiples restrictions récemment annoncées par les autorités régionales. "La région de son côté et surtout la ministre de la mobilité Van den Brandt (Groen) s’acharnent à conserver les trottinettes en free-floating alors que de nombreuses grandes villes et capitales ont fait le choix de les interdire. À Bruxelles, cette politique est purement électoraliste. Comment une ministre écologiste peut soutenir un système où les opérateurs font livrer de Chine des conteneurs entiers d’engins bourrés de produits chimiques qui sont souvent abandonnés dans la nature? C’est un désastre environnemental. Je ne vois que l’intérêt électoral de plaire aux jeunes utilisateurs. Je crains simplement que sur les voiries régionales, la ministre poursuive sa politique d’empoisonnement de la vie des automobilistes en supprimant encore une fois des places de stationnement au profit des drop zones. Mais pour le moment, nous n’avons reçu aucun plan d’implantation de la région.”

Du côté d’Ecolo Uccle, également dans la majorité, on tempère. “Déjà, évidemment, les trottinettes des particuliers peuvent rouler sans problème, indique l’échevin de la Mobilité Thibaud Wyngaard. De plus à Uccle nous avons toujours des vélos en free-floating (notamment des Dott) qui permettent de faire des petits trajets sans souci. Lors de l’enquête publique nous n’avons pas eu de remarque sur la politique uccloise en matière de trottinette en libre accès et je reçois vraiment très très peu de plaintes là-dessus. Passés les changements de 2024, il faudra refaire des analyses et une étude de la nouvelle situation.”