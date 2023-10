À la Ville de Bruxelles, l’opposition quitte le conseil communal, à cause de retards répétés de la part de certains élus de la majorité

C’est sans doute le conseil communal le plus court de l’histoire de la ville de Bruxelles. Cet après-midi, les élus de l’opposition ont quitté le conseil communal avant sa tenue pour cause de retard de plusieurs conseillers communaux de la majorité. Plus précisément, quatre élus de la majorité n’étaient pas présents à 16h30, au début du conseil communal. Ce qui a valu les critiques de l’ensemble des formations de l’opposition : Les Engagés, le MR et le PTB.