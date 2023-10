Deux hommes armés volent une Rolex à une personne qui sortait du “Sky Blue Lounge” de Kraainem (PHOTOS)

”Deux amis ont quitté le bar “Sky Blue Lounge” situé dans la Jef Thomasstraat pour rejoindre leur véhicule stationné sur le parking de la friterie. Sur le parking, deux hommes armés ont attendu les victimes sur un scooter”, explique la police dans son avis de recherche. “Peu de temps avant, ils avaient effectué un repérage devant la friture. À l’arrivée des victimes, les auteurs ont poussé l’un des deux hommes au sol et l’ont molesté. Le premier auteur a dérobé la Rolex et le portefeuille de la victime pendant que son complice menaçait avec une arme la seconde victime. Avant de prendre la fuite en direction de Woluwe, les auteurs ont fouillé la voiture des victimes.”

Les auteurs d'un vol de montre à la sortie d'une discothèque de Kraainem sont recherchés par la police. ©DR

Le premier auteur portait un casque de moto blanc muni d’une bande verticale noire, un pantalon foncé et une veste foncée avec un logo blanc sur la manche gauche. Le second auteur mesure entre 1m70 et 1m80 et est corpulence normale. Il s’exprime en français. Il portait un casque noir et jaune, une veste foncée, un pantalon noir et des chaussures noires à semelles blanches. La montre volée est une Rolex, modèle Datejust 41, composée d’un cadran noir et d’un bracelet en métal doré.

Si vous avez acheté cette montre de bonne foi ou si elle vous a été proposée à la vente, veuillez prendre contact avec les services de police via, entre autres, le 0800/30 300.