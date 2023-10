La Ville de Bruxelles prolonge son règlement anti-alcool pour un an dans son centre-ville (PLAN)

Le périmètre comprend le piétonnier et voiries adjacentes de la place Fontainas à Rogier. Il s’étend, au nord, jusqu’au canal dans sa partie bruxelloise, comprend également le quartier Dansaert et Sainte-Catherine.

En jaune, les rues où la consommation d'alcool est interdite sur la voie publique. ©DR

La prolongation de ce règlement se base sur plusieurs constats. Statistique, déjà. Entre le mois d’octobre 2022 et le mois de septembre 2023, la police bruxelloise a dressé 292 procès-verbaux pour consommation d’alcool dans le périmètre. Soit un par jour, avec un pic durant les mois de juillet et août dû à l’augmentation des effectifs policiers, donc de constats, durant cette période de l’année. Plus précisément, le phénomène de consommation d’alcool dans l’espace public semble ne pas avoir disparu malgré la mise en place du périmètre d’exclusion même si, selon le règlement bruxellois, le nombre de constats a baissé entre 2023 et 2022.

Néanmoins, ce phénomène reste d’actualité, surtout dans le quartier des quais tels que le marché aux Porcs, le quai au Foin et le quai du Commerce. La police bruxelloise ne constate néanmoins pas de gros déplacement du phénomène dans d’autres quartiers. Raison pour laquelle elle n’étend ni ne modifie le périmètre.

En marge de l’aspect répressif, la Ville de Bruxelles a lancé des opérations de sensibilisation, via le centre d’accueil Puerto dans les quartiers des quais notamment, mais aussi d’autres associations (Infirmiers de Rue, Diogènes, Samu Social, Hermès +, etc.). De fait, en vigueur depuis trois ans, ce règlement vise un public en errance, les services de police constatent en effet “la présence régulière de personnes en errance, souvent agglutinées en divers points de fixations des voiries précitées afin de s’y adonner à la consommation d’alcool et/ou produits stupéfiants au point d’y être dans un état d’ivresse ou analogue”, note ainsi le règlement. Qui constate que “ces personnes constituent un public bas seuil et précarisé qui présente souvent, en surplus de ses assuétudes, des troubles psychiatriques ou analogues nécessitant un accès aux services d’assistance psychologique, médicale et sociale.”

La Ville de Bruxelles entend également sensibiliser les propriétaires de night-shops installés dans le périmètre à la vente d’alcool à des personnes en état d’ébriété.