Donner des permis d’urbanisme c’est bien, les faire respecter c’est mieux : l’impunité urbanistique règne à Bruxelles

”Je trouve cela extrêmement inquiétant de voir qu’il existe un tel manque de suivi d’infractions dans ces communes, ce qui amène nécessairement à un sentiment d’impunité que nous ne pouvons pas tolérer, même s’il est vrai que certaines communes manquent historiquement de moyens humains et financiers”, développait la secrétaire d’État en charge de l’urbanisme Ans Persoons (Vooruit. brussels) ce mardi en commission Aménagement du territoire suite à une question du député Jonathan de Patoul (Défi). “On vote des règles, on n’est pleins de bonnes intentions mais à quoi servent ces règles si les infractions restent impunies ? déplore le député. Au moment où une réforme des règles urbanistiques est en cours (Règlement régional d’urbanisme – Good Living, NdlR) il faut se poser ces questions pour aller vers une amélioration.”

La Région bruxelloise, pour sa part, concède le manque de moyens. “Depuis début 2022, à la suite de démissions consécutives, seulement trois postes d’inspecteurs sur six sont occupés, représentant 2,8 équivalents temps plein. Les procédures de sélection statutaire en vue du remplacement des agents démissionnaires sont en cours et devraient toutes aboutir avant la fin de cette année 2023. Dans une situation idéale, un doublement du département Inspection et Sanctions Administratives devrait être opéré. Dans le contexte budgétaire contraint de la Région, il est évident que ce besoin n’a, jusqu’à présent, pas été repris dans les plans de personnel d’Urban. Brussels. Cette situation budgétaire ne va pas changer les années à venir, reprend la secrétaire d’État en réponse, cette fois-ci, à Tristan Roberti (Ecolo).

Et son cabinet de poursuivre : “La région peut contrôler les permis communaux et les communes ceux octroyés par la Région. Il n’empêche qu’il existe une règle tacite où les communes contrôlent leurs permis et les régions les siens. Plus de 80 % des demandes de permis en Région bruxelloises sont du ressort des communes. Nous ne sommes pas là pour leur jeter la pierre, nous avons les mêmes difficultés, et il ne suffit pas de prendre deux photos d’un mauvais châssis pour que la procédure soit bouclée.”

Des amendes qui traînent

Côté des communes, le discours est différent selon l’entité : certaines verbalisent beaucoup, d’autres non. À Auderghem (un procès-verbal en deux ans), on dit adopter une approche de dialogue avec les propriétaires en infraction pour les inciter à se mettre en ordre. “Le PV c’est uniquement en cas de violation flagrante des règles et de manifeste non-compréhension du propriétaire. La législation nous permet de laisser un délai”, explique Alain Lefebvre (Défi), échevin à l’Urbanisme.

Une méthode également mise en place à Schaerbeek qui a pourtant dressé 135 PV en deux ans. Rapporté au nombre d’habitants, il aurait fallu qu’Auderghem en dresse 33 pour atteindre le niveau de la Cité des Ânes. “Ça a été un choix politique de mettre l’accent là-dessus sinon c’est l’impunité complète, développe l’échevin schaerbeekois en charge de l’urbanisme Frédéric Nimal (Défi) et on reçoit aussi beaucoup de plaintes. Le problème vient aussi du traitement des PV. Généralement, le PV remonte au parquet qui décide de ne pas poursuivre. Dans ce cas, le dossier arrive à la Région qui prend beaucoup de temps avant de mettre l’amende administrative. Ils sont débordés et ont tendance à laisser passer si des demandes de régularisations sont en cours. Parfois des gens abusent et font 4 ou 5 demandes similaires pour gagner du temps. Nous avons 8 postes et 6 agents actuellement, ça peut paraître beaucoup mais ce n’est pas assez vu le travail. Et on peine à recruter et à garder nos agents qui partent souvent pour la région.”

Interrogé sur la méthode souple auderghemoise, Frédéric Nimal recadre : “évidemment, nous aussi nous dialoguons. Par exemple, pour 2022, on a 58 PV, sur 524 dossiers ouverts. Cela veut dire que les procédures de régularisation ont été lancées dans l’immense majorité des cas. Et quand on arrive au PV c’est après une mise ne demeure et un délai de rappel.”

Idem pour Anderlecht, deuxième verbalisateur de la Région après Schaerbeek. “J’ai voulu en finir avec le chaos urbanistique à Anderlecht. J’ai demandé que les contrôles soient intensifiés. On arrive à quatre fois plus de PV qu’il y a quelques années, se félicite Alain Kestemont (Défi), en charge de l’Urbanisme. Et cela marche dans beaucoup de cas. Les gens se mettent en ordre. Il faut leur expliquer aussi que c’est pour eux. En cas de vente par exemple, le notaire peut bloquer la vente si les renseignements urbanistiques ne sont pas bons, donc si la réalité ne correspond pas aux plans.”