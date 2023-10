Non-lieu pour les 19 agents de la Stib accusés de fraudes informatiques à l’aide de faux badges

Nos confrères évoquaient également à l’époque un appareil pirate qui permettait de dupliquer des badges d’agents et des codes qui aurait permis aux agents absents de ne pas être contactés par le dispatching.

Parmi les agents licenciés, on trouvait des managers et des représentants du personnel. Pour les autres personnes inculpées mais non licenciées, “le dossier de la Stib était très faible et brouillon,” développe la défense d’une des personnes visées, Me Venet.

Le tribunal de première instance vient de statuer sur un non-lieu pour toutes les personnes inculpées : “les inculpés nient avoir falsifié ou utilisé des badges falsifiés dans le cadre de leurs fonctions. L’enquête, qu’il s’agisse de l’enquête interne menée par la Stib ou celle menée pour l’instruction, n’a pas permis de démontrer l’existence ou l’utilisation de badges falsifiés au sein de la Stib.”

”Une grosse claque pour la Stib”, nous glisse un des conseils de la défense. “La société a tout fait pour tenter d’avoir la peau des agents.”

En effet, au cours de la procédure, la Stib a souhaité faire modifier le réquisitoire pour y inclure la prévention de “fraude au pointage.” Une demande refusée. “À l’examen de la plainte de la Stib et de l’article de presse, les faits visés par la partie civile (la STIB) concernent spécifiquement la falsification de badges et non l’existence d’une fraude au pointage”, peut-on lire dans la décision, que La DH a pu obtenir. Le jugement en tant que tel ne statue donc pas sur cet aspect de l’affaire.

La Stib à 15 jours pour faire appel de la décision totalement ou partiellement. Elle peut choisir de faire appel seulement pour une partie des agents. Pour le moment la société de transport se refuse à tout commentaire : “nous analysons le jugement.”