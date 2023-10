Cet événement, qui se tient les 28, 29, 30 et 31 octobre entre 18h et 21h30, donne accès à des lieux insolites du vaste domaine.

"Au cours de cette promenade de trois kilomètres, vous passerez par les recoins les plus ténébreux du domaine. Des décors effrayants vous emmènent dans un monde de silhouettes glaçantes et vous font passer devant le cabinet de curiosités du monde souterrain", annonce le jardin, qui annonce la présence de l’impératrice Charlotte, "autrefois l'habitante la plus célèbre de ce domaine".

Prix : 18€ par adulte, 12€ pour les étudiants et moins de 18 ans.