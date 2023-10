Fin 2021, il a fait naître une crise au sein du collège échevinal de Jette. L’échevin avait en effet refusé de remettre son mandat à la mi-législature, comme le prévoyait un accord de remaniement signé en 2019. Depuis lors, il avait été exclu du CDH et, ne pouvant être démis de ses fonctions en raison de la législation bruxelloise, siégeait comme indépendant au sein de la coalition Les Engagés-Ecolo-MR.

Finalement, Nathalie Vandebrande était tout de même devenu échevine, et Hervé Doyen, qui devait prendre la présidence du CPAS, était finalement parti plus tôt à la retraite.

À lire aussi

"Premier échevin d’origine subsaharienne"

Dans le communiqué envoyé ce mercredi par Défi, pas une trace de cet épisode ayant forcé l'élu à siéger comme indépendant. "Premier échevin d’origine subsaharienne de ma commune, j’ai à cœur d’être à la hauteur des attentes des électeurs qui m’ont fait confiance, me soutiennent, et m’ont d’ailleurs poussé à me lancer dans la politique au début des années 2000. C’est cette constance dans mes valeurs de défense des travailleurs tout en préservant les acquis sociaux qui me poussent aujourd’hui vers Défi, fidèle à ce libéralisme social", a commenté, dans ce communiqué, Jacob Kamuanga Tujibikile.

"Jacob a une personnalité attachante et une fibre sociale qui a forgé son parcours. C'est un renfort indéniable pour Défi en Région bruxelloise, et nous lui souhaitons la bienvenue", annonce le président de parti François De Smet.

À lire aussi

Pour le parti très peu implanté dans le nord-ouest de la capitale, ce recrutement s’avère hautement stratégique. La formation est presque absente à Jette, principale commune de cette partie de Bruxelles, avec seulement deux élus jettois. L’échevin, actif professionnellement dans le milieu social, avait fait 854 voix, à savoir le cinquième score de la liste d'Hervé Doyen, malgré une 17 place. Aucun candidat Défi n'avait dépassé les 400 voix à Jette en 2018.