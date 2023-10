La secrétaire d’État Ans Persoons veut forcer l’ouverture au public du Palais Stoclet via un texte législatif : "il ne me reste pas d’autre choix"

Ce mercredi, la socialiste annonce enclencher les procédures pour forcer l’ouverture du splendide bâtiment, œuvre d’art totale conçue en 1905 et signée par l’architecte Josef Hoffman, chef de file de la Sécession viennoise.

Un litige concernant la vidéo d’une exposition

Le bien est entré au patrimoine mondial de l’Unesco en 2009. Pourquoi une telle démarche inédite en cet automne 2023 ? Un événement a “fait déborder le vase”. Dans le cadre de l’exposition au Cinquantenaire consacrée à l’architecte Hoffmann, une vidéo de reconstitution est prévue sur base d’archives. “La famille Stoclet entend empêcher que cette vidéo soit montrée”, dénonce Ans Persoons, qui annonce passer à la vitesse supérieure pour faire ouvrir le bien privé.

À lire aussi

”Malgré une main tendue à la famille Stoclet pendant plusieurs années, nous continuons à nous heurter à un refus catégorique. Il ne me reste donc pas d’autre choix que de déposer une proposition au gouvernement bruxellois pour imposer légalement l’ouverture de ce chef-d’œuvre.”

Une ordonnance-coupole cadre sera dès lors proposée au gouvernement pour imposer l’ouverture des biens inscrits au patrimoine de l’Unesco. Un arrêté spécifique viendra ensuite préciser le cas du Palais Stoclet.

Il serait question d’une dizaine d’ouvertures imposées par an. Ce texte ne vise en rien un rachat ou une expropriation, nous précise la socialiste. "Mais la main est toujours tendue. Le but n'est pas d'aller dans les batailles juridiques. On respecte le droit à la propriété et on peut aider à l'organisation de ces visites."

Les autres biens Unesco en Région bruxelloise sont la Grand-Place de Bruxelles, les habitations majeures de Victor Horta et la Forêt de Soignes à l'instar d'autres forêts.