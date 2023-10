Le Continental, nouveau hub culturel place De Brouckère, ouvrira ses portes ce vendredi

Le lieu sera ouvert au public dès 16h00, et des DJset extérieurs ouvriront le bal. Le public pourra ensuite profiter du bar et du restaurant au rez-de-chaussée, découvrir le marché de créateurs aux trois premiers étages, ou encore prendre rendez-vous dans le salon de tatouage ou de coiffure au quatrième étage. Dès 21h30, tout le monde sera invité à se rassembler au rez-de-chaussée. Le bar ouvrira dès 08h00 et fermera exceptionnellement à 01h00 du matin.

Le projet, permis par la Régie Foncière et soutenu par le cabinet de l’échevine au patrimoine public Lydia Mutyebele, prendra place pour 16 mois minimum. “Le Continental a vu le jour en 1874, et cela fait plus d’un siècle que ce bâtiment est l’emblème de la Place De Brouckère. Il ne pouvait rester vide à la suite du déménagement des bureaux de la Régie Foncière de Bruxelles. Cette affectation temporaire permettra aux Bruxellois de visiter ce beau patrimoine. Au-delà de cela, Bruxelles regorge de projets ambitieux qui recherchent un lieu pour se développer, il était donc de notre devoir d’ouvrir les portes de nos bâtiments”, a déclaré l’échevine dans un communiqué.