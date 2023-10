"On a toujours eu la DH à la maison": rencontre avec Maurice, Laekenois de 97 ans, un des plus fidèles lecteurs, comme sa maman avant lui

©JC Guillaume

”La page des faits divers, je la mets à part, et je n’en perds pas une miette”, racontait-elle. Le sport ? “Oh non. D’ailleurs, le cahier sportif, mon fils ne me l’apporte même pas. Par contre, tous les jours, il vient me déposer l’autre partie.” S’il ne se souvient plus des circonstances du reportage, la page est gardée précieusement dans les affaires de Maurice. Et contrairement à sa mère, les pages sportives, il les apprécie. Sa plume préférée ? Miguel Tasso. Devant les journalistes sportifs, il tire d’ailleurs son chapeau. “Le métier semble très compliqué. Car quand il n’y a pas de match, il faut trouver toute sorte de sujets, des interviews d’anciens joueurs, des analyses… Il faut avoir de l’imagination.”

©JC Guillaume

©JC Guillaume

Mais outre le sport, “je lis presque tout le journal. J’ai le temps, il faut dire”, sourit le pensionné. Une de ses rubriques préférées : la Dernière Humeur, à l’ultime page du quotidien. “Tous les jours, un gentil voisin vient chercher le journal dans ma boîte aux lettres. Il le dépose devant chez moi, et cela m’évite de devoir descendre. Pendant le déjeuner, je feuillette, et je mets des croix aux articles que je veux lire, et puis je lis dans mon salon.”

À lire aussi

Le papier, Maurice dit le chérir. “Comme je n’ai pas internet, je dois me rabattre sur le journal. Je suis contre Internet, contre les smartphones et les réseaux sociaux. Et à mon âge, le journal me permet de rester informé.”

”Avant, on pouvait se balader à 11 h du soir”

Dans sa maison de Laeken, Maurice dispose d’une belle perspective sur le pavillon chinois. Ce Laekenois a vu, au fil des décennies, Bruxelles changer. Évolution, mais pas amélioration à ses yeux. “Avant, on pouvait se balader à 11 h du soir, minuit, sans problème. Il y avait une forme de liberté… et un respect pour la police. Il y avait certes des voyous, mais pas comme maintenant.”

Malgré sa vitalité déconcertante pour un presque centenaire, sa mémoire lui joue parfois des tours. “Ce sont des flashs, qui reviennent par-ci, par-là.” Mais un sourire se dessine lorsqu’il évoque le Bruxelles du siècle dernier. Une capitale dont il connaît principalement le nord. Né rue des Horticulteurs à Laeken en 1925, Maurice s’est établi, après son mariage, à quelques mètres de là, toujours dans le quartier Bockstael. Avant de finalement atterrir avenue des Croix du Feu. “Vous voyez sur ces vieilles cartes, il n’y a presque pas d’immeubles dans ce quartier. Ils ont détruit Bruxelles”, soupire le Laekenois en évoquant l’urbanisation massive de la capitale. “C’était mieux avant, je trouve. En 58, le quartier a profondément changé”, note le senior, qui se souvient même d’avoir visité l’exposition universelle… de 1935.

Son père, Maurice l’a perdu alors qu’il n’avait que 5 ans. “Il était invalide de guerre.” Et a finalement succombé des conséquences du gaz de guerre. Quant à sa mère, elle s’est éteinte à l’âge de 102 ans. Désormais veuf, le Bruxellois compte sur ses deux enfants et quatre petits enfants, à Bruxelles et dans le Brabant. La DH, ils la lisent aussi de temps à autre, une fois que Maurice l’a terminée. “Je donne le journal à ma fille, et il voyage.”