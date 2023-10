Perturbations ce jeudi dans les collectes de sacs-poubelles à Bruxelles en raison de l’action syndicale

En outre, le ramassage des sacs-poubelles pourrait potentiellement être perturbé selon les artères. Voici les communes concernées : le matin pour les sacs blancs et jaunes Anderlecht, Bruxelles Pentagone, Bruxelles Canal, Laeken, Bruxelles Louise, Jette (quelques rues mitoyennes à Bruxelles Laeken), Forest, Ixelles et Saint-Gilles. En matinée et après midi pour les sacs verts et orange Bruxelles, Pentagone, Bruxelles Canal, Laeken, Bruxelles Louise, Forest, Jette (quelques rues mitoyennes Laeken), Ixelles et Saint-Gilles risquent de subir des perturbations. Enfin, en soirée pour les sacs blancs et jaunes, des problèmes pourraient intervenir à Koekelberg Molenbeek Saint-Josse et Schaerbeek.

Bruxelles Propreté indique que des collectes de rattrapage seront organisées vendredi 6 octobre “en fonction des moyens humains disponibles mais nous invitons les habitants et commerçants des communes dont les sacs ne seraient pas collectés le lendemain des perturbations, à rentrer leurs sacs dans la mesure du possible.”

Les risques de perturbations sur l’opération “Mon Recypark Mobile” organisée en collaboration avec la commune d’Ixelles cette semaine sont aussi élevés.