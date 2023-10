Pourquoi Bruxelles compte plus de 10 000 chômeurs de moins de 25 ans (+9,1%) ? “Ils sont les premières victimes de la crise économique”

L’évolution défavorable du chômage des jeunes Bruxellois s’explique par la saisonnalité. Actiris constate “une hausse plus importante des inscriptions des jeunes après leurs études après la crise sanitaire. Une partie des jeunes ayant prolongé leurs études pendant la crise sanitaire sont venus s’inscrire au chômage ensuite, en 2022 et en 2023”. La conjoncture économique constitue néanmoins le facteur prépondérant. “À chaque crise, les jeunes sont souvent les premières victimes”, commente-t-on chez Actiris. “Dès le début de la crise Covid, nous avons constaté une grosse augmentation du nombre de chercheurs d’emploi chez les jeunes. Et ils étaient les premiers à retrouver du travail en sortie de crise.”

Chute des offres d’emploi

Ici, Actiris constate les effets de la crise inflationniste et énergétique. “Elle refroidit les velléités des employeurs” à recruter. À ce titre, le nombre d’offres d’emploi reçues par Actiris a fortement diminué. 4 503 offres d’emploi reçues en septembre de cette année, 5 372 à la même période en 2022, soit une diminution de 45,0 %. “Sans tenir compte des offres d’emploi de type intérim, le nombre d’offres d’emploi reste en dessous du niveau du mois de septembre 2022, de 40 %”, précise Actiris. “Comme souvent, les jeunes sont les premières victimes de la crise. Si la conjoncture s’améliore, nous avons bon espoir que la situation des jeunes s’améliore également.” Même en comptabilisant toutes les offres sur Bruxelles (Actiris, VDAB, Onem, sites partenaires tels que Jobat, etc.), le nombre d’offres d’emploi a chuté de 15,8 % en un an.

Une très large majorité des jeunes bruxellois en recherche d’emploi le sont depuis moins d’un an. Un peu plus 1 000 (10 %) le sont depuis plus de deux ans. Tandis que près de 75 % d’entre eux disposent d’un niveau d’étude faible ou moyen. 22 % des jeunes Bruxellois inscrits chez Actiris émargent au CPAS.

L’impact de la guerre en Ukraine

L’évolution du taux de chômage bruxellois est certes inquiétante, il n’est pas exceptionnel. En Flandre et en Wallonie aussi, le chômage repart à la hausse. En septembre, le nombre de chercheurs d’emploi a augmenté de 17 % au VDAB (équivalent flamand d’Actiris) et de 3,8 % au mois d’août côté wallon (Forem). À Bruxelles, il a crû de 15 % au mois de septembre, pour atteindre 91 088 chercheurs d’emploi, soit une hausse de 3 002 personnes par rapport au mois de septembre 2022.

La poussée du chômage, partout en Belgique, en 2020 est liée à la pandémie de Covid et l’arrêt partiel de l’économie belge. La sortie de crise s’est ressentie dès 2021 et 2022. Néanmoins, la guerre en Ukraine a amené son flot de réfugiés à Bruxelles. Ceux-ci doivent s’inscrire comme demandeur d’emploi (chez Actiris à Bruxelles) s’ils veulent bénéficier du CPAS. Au mois de septembre, 2 110 demandeurs d’emploi étaient de nationalité ukrainienne, constate encore Actiris. Soit 900 de plus qu’en 2022 et, logiquement, 2 000 de plus qu’en 2021, avant le début de la guerre en Ukraine.

La guerre se ressent également sur les CPAS. Le nombre de personnes inscrites chez Actiris qui émargent au CPAS a augmenté de 22 % sur base annuelle (+2 800 personnes). Parmi elles, un tiers d’Ukrainiens même si Actiris observe “une hausse plus générale de cette catégorie”.