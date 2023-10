Protoxyde d’azote : la Conférence des bourgmestres demande des mesures au Fédéral

”Il est avéré que la consommation protoxyde d’azote (gaz hilarant) à Bruxelles comme dans d’autres villes, augmente de manière exponentielle. Les personnes qui sont sous influence représentent un danger pour eux-mêmes, pour leur entourage, et dans l’espace public, en raison de leurs comportements et réactions imprévisibles.” Suite à ce constat, Cécile Jodogne (Défi), bourgmestre f.f. de Schaerbeek a impulsé en Conférence des bourgmestres bruxellois la rédaction d’un courrier destiné aux ministres fédéraux de la Justice, de la Santé, de l’Économie ainsi qu’au ministre-président bruxellois et au ministre de l’Environnement de la région de Bruxelles-Capitale.