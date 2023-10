Bruit des avions : un sonomètre sera installé sous le couloir des arrivées, à Jette

Un sonomètre sera installé à Jette, sous le couloir 07, le plus proche de la piste d’atterrissage de l’aéroport de Bruxelles-National. Objectif : “démontrer au mieux les nuisances subies par leurs citoyens. Bruxelles-Environnement va procéder aux essais nécessaires à l’installation d’un sonomètre en bonne et due forme sur un bâtiment communal, rue Vanderschriek”, commentent les trois bourgmestres à l’origine de la demande : Claire Vandevivere (Jette), Christian Lamouline (Berchem-Sainte-Agathe) et Jean-Paul Van Laethem (Ganshoren), tous trois membres des Engagés. Les bourgmestres estiment que la problématique de la piste d’atterrissage 07L n’est pas assez prise en considération par les autorités. “Plus de 200.000 habitants sont concernés par ces atterrissages”, rappelle Christian Lamouline.