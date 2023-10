La Journée de la Forêt de Soignes programmée le 15 octobre

On pourra y découvrir comment contribuer à protéger cette forêt qui, par la richesse de sa faune et de sa flore, est non seulement une forêt exceptionnelle, fragile et ancienne, mais aussi un site du patrimoine européen (Natura 2000) et mondial (site Unesco), précisent les organisateurs de l’événement.

Les activités se concentreront autour les portes d’accueil : Rouge-Cloître, Hippodrome de Boitsfort, Domaine Régional Solvay, Groenendaal, Espinette Centrale, Jezus-Eik, Arboretum Tervuren et Parc de Tervuren. Le programme est varié et ira d’une chasse aux trésors, à un circuit vélo interrégional Unesco, en passant par une visite de l’écoduc de Groenendaal.

La Forêt de Soignes abrite des oiseaux nicheurs, des petits mammifères, des amphibiens, des reptiles mais aussi de grands mammifères tels que des chevreuils, des renards et des sangliers. Plusieurs espèces rares y ont élu domicile comme la bouvière, le lucane cerf-volant et, parmi les chauves-souris, le grand murin, la barbastelle, le vespertillon des marais et le vespertillon à oreilles échancrées.