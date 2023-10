La soirée Old Skool fait revivre la folle ambiance du Mirano des 80's et 90's: "Même mes filles de 22 et 25 ans aiment ce sens de la fête "

Aujourd’hui, le revival, le old skool, est à la mode. Comme si chacune et chacun avaient encore envie de titiller ces instants gravés dans leur mémoire. Comme si nos disques durs personnels demandaient un reset. Le duo Ben Mouling, l’Anversois, et Olivier Gosseries, le Bruxellois DJ résident de l’institution des nuits de la capitale dans les années 90, ont saisi la balle au bond et organise ce vendredi 13 octobre (à partir de 22 heures), la soirée " Old Skool Mirano ". En y ajoutant " Back to Basics ", vous aurez compris que les 80’s et 90’s allaient à nouveau vous faire vibrer. L’âge d’or du clubbing noir-jaune-rouge revient pour un soir. Et plus si affinités.

Une affiche exceptionnelle pour une soirée qui nous ramène des décennies en arrière. ©DR

Le Mirano, c’est d'ailleurs celles et ceux qui ont vécu cette dinguerie qui en parlent le mieux.

Candice Fallon est tombée dedans en étant ado. Aujourd’hui, outre une activité dans l’Horeca, elle mixe régulièrement en duo avec Sofie Segebarth sous le nom Les L-Fêtes.

" En 1992, je débarquais à Bruxelles en provenance de San Franscico où j'avais parcour les soirées, les raves,…, raconte-t-elle. Après avoir expérimenté les Jeux d’Hiver, j’ai halluciné en découvrant le Mirano. Cela a été une grande histoire d’amour qui dure toujours. Je suis d’ailleurs particulièrement excitée à l'idée d’y revenir comme DJ’ette pour cette soirée. Quand je vois l’affiche, je ressens un côté Back to the Future."

D’autant que Candice fut, durant plusieurs années, résidente pour le concept Dirty Dancing et qu’elle ressent auprès de la nouvelle génération un réel intérêt pour cette période.

"La musique des années 80 et 90 est rassembleuse. Toutes les générations dansent"

" J’ai deux filles de 22 et 25 ans qui aiment faire la fête et sortir. Leurs copains et elles vont venir car ils apprécient cette ambiance festive, sans prise de tête, cette musique avec parfois des morceaux dits ringards mais qui font danser tout le monde. J’ai récemment mixé pour les 50 ans d’un ami. Toutes les générations mélangées se trémoussaient sur ces musiques. Elles ne sont pas clivantes mais rassembleuses. "

Dans les années 80, le regretté Lou Deprijck était un abonné du Mirano ©DR

De Depeche Mode à Earth Wind and Fire, de Simple Minds à Donna Summer, ces années-là ont enfanté des standards.

" Avec Sofie, nous n’avons aucune setlist préétablie. Nous y allons au feeling en effectuant un ping pong musical. "

L’affiche de ce Old Skool Mirano ? La crème des DJ’s et Djettes : Olivier Gosseries himself, Murvin Jay, Michel Traxx, Les L-Fêtes, Mo et Benoelie (des Gantois présents sur la scène du clubbing depuis 30 ans) et Cosy Mozzy (résident du Mirano de 2003 à 2009 pour le concept Dirty Dancing).