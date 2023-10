Master Frites, la "meilleure friterie de Bruxelles" s’installe à Ixelles, place de la Petite Suisse

Le Kosovar issu de la communauté albanaise a été accueilli à Bruxelles par son oncle tenancier d’une friterie boulevard Jamar. Il lui apprend le goût de la frite fraîche, la fierté d’éplucher la pomme de terre chaque jour pour ravir ses clients. Des pratiques qu’Ilir n’a jamais abandonnées. Il suivra son oncle place Dailly avant de reprendre la friterie Tatayet chaussée de Louvain avec son beau-frère. Finalement, ses frères l’ayant rejoint, il voulait son propre établissement.

En 2016 il lance alors Master Frites, toujours chaussée de Louvain. “On doit être une des seules friteries à avoir déposé notre marque. Notre but serait de s’étendre tout en gardant ce cadre familial." Après 7 ans chaussée de Louvain, Ilir et ses frères passent le cap.

©D.R.

©D.R.

À lire aussi

Récompensé du titre de deuxième meilleure friterie de Belgique et première de Bruxelles lors du concours de la meilleure friterie organisé par RTL TVI, Ilir profite de cette notoriété pour se lancer dans une nouvelle aventure à la conquête d’Ixelles. Il s’installe à l’angle de la chaussée de Boondael et de la rue Maximilien. Contrairement à son établissement chaussée de Louvain, il ne sera pas possible de manger sur place dans ce nouveau restaurant place de la Petite Suisse.

On y trouve seulement un petit comptoir avec trois places assises. “Mais on veut apporter la même qualité de frite et de burger, ouvrir une vraie friterie traditionnelle dans ce quartier qui n’en avait pas.” Et d’ailleurs, côté cuisine, on retrouve les mêmes équipements qu’à Schaerbeek.

©D.R.

Ilir, fidèle à lui-même, est déjà bien implanté dans son nouveau quartier. Au Montmartre, le bar emblématique de la place, le patron se réjouit des clients que cela pourrait lui amener et sympathise déjà avec son nouveau voisin. Au restaurant Exodus, on se réjouit aussi de voir la friterie débarquer juste en face. “Ça va faire venir d’autres clients dans le quartier."

Dans la rue, Ilir ne fait pas trois pas sans qu’on lui demande quand il compte ouvrir. “On a place l’enseigne sur le mur il y a déjà quelques mois pour que tout le monde voit qu’on arrive”. Chose désormais faite : les frères ont ouvert leur restaurant ce mercredi en petit comité avec la famille et les équipes. Il n’aura pas fallu 10 minutes pour que des passants interpellent les frangins : “on vous a suivi à la télé. C’est génial que vous ouvriez ici.”

©D.R.

Reste à l’équipe le temps de trouver ses marques dans ce nouvel espace plus petit qu’à Schaerbeek. "Ça va être un peu sportif la première semaine mais ça ira." Nous avons pu goûter le premier burger sorti de leur nouvelle cuisine... on se croirait place Meiser.

Master Frite Ixelles sera ouvert tous les jours de 17 à 23 h.