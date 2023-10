Suzanne Ryvers (Groen) prêtera serment ce jeudi et deviendra échevine à Saint-Gilles

Jos Raymenants était échevin du développement durable, des affaires néerlandophones, du patrimoine communal et de l’énergie. Il retiendra l’amélioration énergétique des bâtiments communaux et le lancement des travaux de la piscine Victor Boin ainsi que le démarrage d’une communauté d’énergie qui permet de partager l’énergie solaire entre les locataires. “Depuis cet été, le site de l’ECAM propose aussi un large éventail d’activités sportives et de loisirs en néerlandais,” se réjouit le futur ex-échevin avant le conseil communal de ce jeudi.

Suzanne Ryvers compte bien poursuivre dans la lignée de son prédécesseur : “J’ai hâte de poursuivre le travail de Jos sur des politiques qui donnent la priorité aux enfants et aux jeunes. Je continuerai tous les efforts en matière d’énergie et de développement durable grâce au plan climatique qui nous prépare pour l’avenir.”