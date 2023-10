"Toute ma vie, je cours après le travail" : les travailleuses domestiques sans-papiers mobilisées à Bruxelles pour faire valoir leur droit

Armées de balais, de gants en caoutchouc et de chiffons, les travailleuses sans-papiers nettoient symboliquement les vitres de la tour de verre qui abritent plusieurs cabinets ministériels bruxellois. Le tout mis en scène par Astrid Akay, réalisatrice, pour la Ligue des travailleuses sans-papiers. “La lutte, c’est éprouvant. Mais à travers l’art, on peut faire de ça un processus émancipateur.”

L’action n’avait pas lieu ce jeudi par hasard, puisque le projet d’ordonnance du ministre de l’Emploi devait passer au parlement. Le point aura finalement été reporté. “Le projet d’ordonnance sur la migration économique proposé par le ministre Bernard Clerfayt vise à faciliter l’emploi de ressortissants de pays tiers… en oubliant complètement les milliers de travailleurs sans papiers déjà actifs sur le territoire de manière non déclarée, parfois depuis de nombreuses années”, déploraient le MOC et la CSC, à l’origine de la manifestation, dans un communiqué.

”Je veux payer mes impôts”

Agathe est en Belgique depuis seize ans. Nounou et sans-papiers, elle travaille plus de 55 heures par semaine, “parfois plus, ça dépend de l’heure à laquelle rentrent les parents”. Avec un titre de séjour, elle pourrait porter plainte en cas d’abus patronaux, prendre des congés ou ne pas avoir à travailler lorsqu’elle est malade. “Toute ma vie, je cours après le travail. Mais que reste-t-il de ma vie privée ?”

Agathe, nounou et sans-papiers. En Belgique depuis 16 ans. ©S.A.

Mais selon elle, c’est notamment le fait de payer des impôts qui l’intéresse, pour participer pleinement à la société belge. “L’argent qu’on ne verse pas à l’État, il reste dans les poches de nos patrons”, complète Angèle qui vit et travaille en Belgique depuis treize ans, toujours dans l’attente de papiers.

Angèle est en Belgique depuis 13 ans. Elle a travaillé dans différents secteurs, mais a toujours exercé des métiers où l'on prend soin de l'autre. Elle est sans-papiers. ©S.A.

Cette dernière a été reçue avec quelques autres membres de la délégation présente, ce midi, par la directrice adjointe du cabinet Clerfayt, Caroline Daux, qui explique ne pas savoir faire grand-chose. “Aujourd’hui, le gouvernement bruxellois ne peut rien faire pour elles, car tous les leviers de la régularisation sont fédéraux. Nous sommes pieds et poings liés à la loyauté fédérale, qui reste sur une ligne dure.”

Pourtant, le PS, Vooruit, Écolo et Groen, tous au gouvernement bruxellois et au fédéral, s’étaient engagés à porter les revendications des travailleuses, rappellent les manifestantes.