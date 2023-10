"Un déchirement", le centre d'Uccle perd une de ses institutions : la brasserie Le Parvis ferme définitivement ses portes

Séverine Berger, la gérante depuis 20 ans de l’établissement situé rue Xavier De Bue à Uccle a vécu un service émouvant au lendemain de l’annonce : “il y a eu beaucoup de monde comme pour un enterrement, une dernière fois. Mais ça fait plaisir.” L’établissement déjà mis en difficulté avec la crise covid n’a pas pu reprendre son souffle avant la crise des coûts de l’énergie et des matières premières.

"Ça fait trois ans que je suis à bout”

“Il y a eu l’indexation des salaires, nos mensualités énergie qui sont passées de 1800 à plus de 5000 euros, notre bailleur ABInBev qui fait la sourde oreille. Il n’a répondu à aucun de nos messages pendant les 11 mois de fermeture covid. On a dû aller en justice. Quitte à ce que les huissiers viennent, je voulais tirer la révérence dignement. Ça fait trois ans que je suis à bout.”

Malgré des efforts comme la fermeture du restaurant de 100 couverts deux jours par semaine (avant il était ouvert 7 jours sur 7) ou la réduction des équipes et des frais, la situation reste ingérable. “Nous aurions aimé rénover le lieu pour lui donner un nouvel élan mais ni le bailleur, ni les institutions bancaires n’ont eu envie de soutenir ce projet. C’est un déchirement pour toute l’équipe de voir fermer ce qui était bien plus qu’un lieu de travail.”

Séverine accuse aussi les pouvoirs publics : “tant que nos politiques maintiennent un système où les établissements qui tournent avec des étudiants survivent et pas les autres, ça n’ira pas mieux. Les petits entrepreneurs vont tous mourir. On pourrait faire le choix de ne travailler qu’avec des indépendants ou des étudiants mais ils ne remplaceront jamais le travail et le service pour le client d’un chef de rangs professionnel à temps plein. Les charges sociales nous ont achevés.”

Le niveau local n’est pas épargné. “J’ai des dizaines de plaques d’immatriculation de clients à qui je paie le surplus de parking pour qu’ils puissent rester à leur table finir leur dessert. Les prix du stationnement sont chers et, encore, il faut trouver des places. Les récents aménagements (chaussée d’Alsemberg) n’ont pas fait de bien aux commerçants. Il suffit de voir le nombre de départs récents et ceux qui se préparent à Uccle Centre."

En guise de baroud d’honneur, Séverine et toute l’équipe du Parvis restent pour une ultime semaine de services avant de fermer boutique dimanche, à 18 h.