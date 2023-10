Contre l’avis des communes, Urban.brussels octroie le permis pour le complexe Carrefour Molière

66 logements, un nouveau bâtiment pour le supermarché et deux parkings en sous-sol (146 places au total). Le tout agrémenté d’un jardin en intérieur d’îlot. Voici l’objet des inquiétudes uccloises et Ixelloises : le projet Carrefour Molière. Porté par Fédérale Assurance, le projet qui doit s’implanter au 609 chaussée de Waterloo à Ixelles, à la frontière avec Uccle, vient de voir son permis octroyé par l’administration régionale Urban. Brussels. Le dossier ne date pas d’hier, plusieurs enquêtes publiques et commissions de concertations ont été menées. “Le promoteur a déjà revu ses plans. À la base, le bâtiment pour le nouveau supermarché était bien plus gros et il y avait des maisons en plus en intérieur d’îlot,” précise Yves Rouyet (Ecolo), échevin ixellois en charge de l’Urbanisme, qui assure que les exigences portées par la commune ont eu leurs effets sur l’évolution du projet.