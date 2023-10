Dérogations revues, retour à l’ordre chronologique : Saint-Gilles revoit ses règles d’attribution de logements de sa régie communale

Aujourd’hui la commune ne sait plus répondre à la demande. “Vu notre règlement d’attribution pour les logements de la régie, tous les cas sont dérogatoires pour des raisons sociales. Au lieu d’avancer dans la liste d’attente, certaines personnes reculent à force de faire passer des dérogations devant eux. Et parfois, même eux auraient droit à une dérogation sans le savoir.”

Avec 800 logements, 50 attributions par an et une liste d’attente de 1000 ménages, “il faut compter 10 ans pour un logement une chambre et 12 ou 13 pour un deux ou trois chambres.”

Saint-Gilles a donc revu son système d’attribution en conseil communal ce jeudi. “On revient prioritairement à l’ordre chronologique des inscriptions. Au niveau des dérogations, on se base sur le Code bruxellois du logement” qui stipule qu’elles ne sont possibles qu’en cas “d’urgence extrême.”

”Avant c’étaient nos travailleurs sociaux qui avaient cette charge. Ils devaient trancher entre une femme victime de violence conjugale, une personne dont le logement venait de brûler ou un ménage avec une enfant lourdement handicapé par exemple. C’est très lourd à porter comme choix, déplore l’échevine. Et le bourgmestre Jean Spinette (PS) d’ajouter : “on a créé une commission qui sera chargée des dérogations. On dépersonnalise le choix, on le rend administratif via cette commission composée de membres de l’agence immobilières sociale du foyer du sud et de la commune avec la régie”.

L’inscription dans un guichet physique est aussi maintenue. Les dossiers y sont remplis par des travailleurs sociaux qui peuvent déjà aiguiller les demandeurs vers des aides, les informer de leurs droits en attente du logement.

La régie veut aussi mettre l’accent sur la socialisation des loyers. “On relance une campagne de communication auprès de tous nos locataires. S’ils sont dans les conditions de revenus, on peut socialiser leurs loyers : le mettre aux conditions des logements sociaux et la région rembourse la différence à la régie, poursuit le mayeur. Beaucoup nous ont dit : où est l’arnaque ? mais il n’y en a pas. C’est aussi un moyen de soutenir le politique de Nawal Ben Hamou (secrétaire d’État en charge de logement) en créant du logement assimilé social. Les plafonds de revenus ont d’ailleurs été revus à la hausse. On peut aussi toucher les travailleurs et des jeunes avec cette mesure. Maintenant personne ne sait se loger.”

Financiarisation

Les deux édiles ne sont pas dupes : ces quelques changements ne vont pas faire diminuer la liste d’attente en un claquement de doigts ni régler la crise du logement. “La solution passera par le logement privé. On ne sait rien faire en tant que commune là-dessus. Il faut une fiscalité équitable. Il y maintenant une grosse différence entre les propriétaires traditionnels et les nouveaux. Avant les promoteurs achetaient un ou deux biens les louait mais ça restait à eux et on connaissait les promoteurs on pouvait parler avec eux et surtout les impôts les taxaient sur leurs revenus. L’immobilier de papi, c’est fini maintenant. On a des promoteurs en société dont les bénéficie sont moins taxés et qui sont complètement déconnectés. Il s’en fiche de qui vit dans leurs logements et de l’accessibilité de ceux-ci. Ils peuvent acheter une maison à 1 million d’euros par téléphone. Il y a une réelle inégalité fiscale entre cet ancien modèle de propriétaires et les nouveaux promoteurs. Je ne dis pas ça pour me faire réélire, je dis ça pour notre survie. Le logement est un droit fondamental que l’on perd.”