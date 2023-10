Finances communales exsangues : voici les pistes pour redresser les comptes des 19 communes bruxelloises

À Bruxelles, les communes ne peuvent pas lever des redevances comme elles l’entendent. Elles peuvent lever des taxes, qui servent à renflouer le budget général. Les redevances, elles, sont des rémunérations payées en échange d’un service. Leur montant doit être proportionnel au coût du service. Par exemple, une redevance pour une demande de document officiel finance le service et non le budget général de la commune. Si les communes jouissent d’une autonomie sur le montant des taxes, elles ne l’ont pas sur le montant des redevances, fixé par la loi.

Une liberté totale sur les redevances

L’idée de Brulocalis serait de créer, comme en Wallonie, un texte qui généralise l’habilitation des communes à pratiquer des redevances sur ce qu’elles veulent, quitte à mettre en place un organe de tutelle pour contrôler leurs pratiques a posteriori.

Autre levier : les synergies entre communes et CPAS. Certaines communes ont déjà fusionné des doublons de postes entre les deux organes. L’idée serait de partager les bonnes pratiques pour tendre vers une généralisation. La Flandre est déjà allée plus loin en intégrant totalement les services des CPAS aux services communaux.

L’accès aux centrales de marchés peut aussi générer de nombreuses économies. La centralisation de certains marchés entre communes, voire avec les centrales de la Région bruxelloise permettrait des économies de temps et, dans certains, cas des prix avantageux. Un travail de recensement des différentes centrales de marchés est en cous.

Mutualiser la gestion de toutes les piscines communales

Toujours dans cette démarche de mutualisation, une phase pilote a été lancée pour étudier un modèle d’intercommunalité pour la gestion des piscines. L’idée sera de mutualiser les coûts et les moyens. Cela permettrait de maximiser le temps d’exploitation. Les charges de personnel, par exemple, pourraient être réparties entre plusieurs communes ce qui permettrait d’éviter que l’impact financier de la gestion et de l’entretien repose sur les épaules d’une seule entité. L’étude en cours visera à déterminer le meilleur modèle pour tendre vers l’intercommunalité. Ce modèle pourrait ensuite être transféré à de la gestion de centres sportifs ou culturels.

Le gros axe de travail reste la fiscalité. La nouvelle taxe sur les antennes GSM est en train d’être approuvé par différents conseils communaux. Ce nouveau texte remplace les anciens règlements taxe qui, dans certaines communes, débouchaient systématiquement sur des procédures en justices portées par les opérateurs et des millions de manques à gagner pour certaines entités. Le nouveau texte ne réglera pas les litiges sur les taxes passées mais devrait assurer le versement des taxes à venir.

Les impôts plus connus pourraient aussi évoluer. Le précompte immobilier (PRI) et l’impôt des personnes physiques (IPP) constituent 40 % des recettes communales. Sur ces postes, il y a aussi des pistes d’amélioration. Pour l’IPP, les communes souhaiteraient une meilleure communication et un meilleur affinage des données transmis par le Fédéral afin de pouvoir programmer au mieux leurs recettes.

Côté précompte immobilier, le problème vient surtout de l’absence de mise à jour du revenu cadastral, base de calcul du précompte et compétence fédérale. Le manque à gagner de cette absence de mise à jour totale est estimé à 5 à 10 % des recettes du PRI pour les communes soit entre 45 et 90 millions d’euros pour l’année 2023. Le Fédéral n’a que peu d’intérêt à se lancer dans cette mise à jour puisqu’il ne touche plus les recettes du précompte depuis 2018. Les communes et la région ne peuvent pas influer sur l’indice de valeur du revenu toujours basé sur la situation de 1975 mais peuvent faire changer les caractéristiques du bien lors des demandes de permis ou des déclarations de résidence. Ainsi, un bien enregistré sans sanitaire mais visiblement équipé, peut alors être mis à jour comme bien “avec sanitaires” ce qui augmente son revenu cadastral. Mais ce revenu reste basé sur des valeurs anachroniques.

La voie d’un précompte différencié est aussi à l’étude. Une différenciation sur base socio-économique semble écartée. L’idée serait plutôt d’intégrer certaines taxes au précompte, telles que la taxe bureaux ou des avantages de type incitant ou exonération. Cela réduirait surtout la charge des services communaux et permettrait de réaliser des économies opérationnelles. L’augmentation des recettes du précompte via cette différenciation ne semble pas être une ambition de Brulocalis.

Un État pas si neutre

Dernier volet et pas des moindres, les reports de charge. “Il s’agit ici de renvoyer les conséquences financières d’une décision prise par un niveau de pouvoir (ici les gouvernements régionaux et fédéraux) à un autre niveau de pouvoir (en l’occurrence les pouvoirs locaux),” explique la note de Brulocalis. Ce dispositif est l’une des raisons pour lesquelles les finances communales patinent depuis trois sans. Entre le financement des zones de police, des pensions, des aides sociales et des indexations salariales des agents des pouvoirs locaux, les communes ont vu ces reports de charge exploser.

La Commission de suivi pour le respect de la Charte européenne de l’autonomie locale a d’ailleurs épinglé la Belgique fin 2022, demandant “d’établir aux niveaux pertinents et de manière explicite le principe de la neutralité budgétaire, selon lequel les décisions et règles des niveaux fédéral ou régional qui ont un impact sur les compétences et les activités des communes devraient être accompagnées de financements adéquats.” Les communes réclament donc la mise en place de cette neutralité budgétaire.

Brulocalis conclu sa note par un avertissement : “l’attention porte notamment sur la dotation générale aux communes, dont la réforme est envisagée. L’une des adaptations viserait le mécanisme d’indexation, actuellement plafonné à 2 % (contre 3,5 % pour le Gemeentefonds en Flandre et pour le Fonds des communes en Wallonie, l’indexation plus 1 %). Malgré l’effort régional de 14 millions d’euros en 2022 et de 15 millions en 2023 pour refinancer les communes, “sans véritable changement de paradigme, les communes se trouveront bientôt acculées, avec le risque réel de les voir devoir effectuer des choix dans leurs services aux citoyens.”