La Flandre reste un eldorado pour les entreprises bruxelloises en extension : 1.847 sociétés ont quitté la capitale pour le nord du pays

En 2022, 1 847 entreprises ont en effet quitté la capitale pour la Flandre. Il y a dix ans, elles étaient à peine plus de 1 000. En 2012, l’écart entre les déménagements vers la Wallonie et ceux vers la Flandre était d’ailleurs bien plus insignifiant qu’aujourd’hui. Les migrations vers le sud du pays, 1 154 pour 2022, stagnent depuis dix ans.

A contrario, les arrivées de sociétés wallonnes et flamandes en terres bruxelloises restent bien inférieures aux départs. L’an dernier 1 292 entreprises ont quitté la Flandre pour la capitale, et 772 la Wallonie pour Bruxelles.

Les entreprises qui quittent ou arrivent à Bruxelles ©IPM Graphics

Au niveau des secteurs, on constate beaucoup de déplacements hors Bruxelles pour la construction, le commerce, les “activités spécialisées, scientifiques et techniques” et l’administratif.

Fiscalité et mobilité pointées du doigt

Du côté de Beci, on se montre inquiet. Jan De Brabanter rappelle qu’il est normal pour des entreprises en quête d’expansion de se tourner vers des régions avec davantage de fonciers disponibles et abordables. De même, le télétravail a changé la donne. Mais d’autres facteurs, issus de choix politiques, pèsent dans la balance, selon Beci, et contribuent au départ des entreprises.

Parmi eux : la fiscalité appliquée aux entreprises, les règlements urbanistiques, les trop longs délais pour obtenir un permis, mais également la mobilité. “Dans les dossiers de mobilité, l’économie n’a pas été assez considérée. L’inaccessibilité de Bruxelles à certains endroits et à certains moments est un frein”, indique le secrétaire, citant notamment Good Move “qui crée à certains endroits des encombrements” et les récents travaux avenue Van Praet visant à repenser cette porte d’entrée nord de la capitale. “Tout cela crée une inquiétude”, note le secrétaire, pour qui “ce gouvernement ne fait pas assez” en matière d’économie.

Un “phénomène naturel”

Au cabinet de Barbara Trachte (Ecolo), on assure “ne pas être dans une dynamique catastrophiste”. Ces départs seraient, selon l’équipe de la secrétaire d’État à la Transition économique, un “phénomène naturel” d’un centre urbain, à mettre en relation avec “le dynamisme entrepreneurial” et donc le taux de création d’entreprises.

“On n’a jamais eu, ces dix dernières années, autant d’entreprises dans la Région. Bruxelles est un laboratoire de création de start-up. Elles se développent, ont besoin d’espace et certaines cherchent ensuite un foncier moins cher ailleurs.”

Le Palais des Vins, de Bruxelles à Nivelles : “On a été accueillis à bras ouverts”

©Jean Luc Flemal

Véritable institution active depuis plus de trois siècles dans le domaine viticole, le Palais du Vin a quitté les abords de la gare Bruxelles-Ouest pour s’implanter dans un zoning de Nivelles voilà désormais trois ans.

Le patron, Gilles Nolet de Brauwere, nous explique avoir d’abord cherché à Bruxelles. Mais en vain. Terrain trop petit, bail emphytéotique sans achat, bâtiments non adaptés… “On a alors cherché à proximité de Grand-Bigard, Beersel.” Finalement le choix s’est porté sur Nivelles. Sans regret. “On a été accueillis à bras ouverts. On a pu construire exactement ce qu’il fallait pour l’entreprise, et l’endroit est très accessible.”

Au vu des livraisons partout en Belgique, la présence au cœur de la capitale n’était d’ailleurs plus une absolue nécessité. Pour cette entreprise d’import-export en effet, la distance Nivelles-Bruxelles n’est d’ailleurs pas ressentie dans les faits, car “la zone naturelle économique de Bruxelles est le Brabant”.

Leonidas a trouvé dans le BW un terrain “techniquement impossible à trouver à Bruxelles”

Philippe de Selliers, patron de Leonidas ©Johanna de Tessieres

La nouvelle est tombée voilà un an. Leonidas quitte Anderlecht et regroupera ses activités de production à Nivelles. “Notre usine avait un certain âge”, nous raconte le patron Philippe de Selliers. Une grande recherche a alors été lancée à Bruxelles. “On voulait rester à Bruxelles, car on est bruxellois, Bruxelles est notre marché principal et a une renommée internationale, une grande partie du personnel vient de la région bruxelloise.” Mais malgré les propositions et “l’excellente collaboration” avec les autorités, aucun terrain ne convenait.

À lire aussi

”Le cœur lourd”, le chocolatier a regardé ailleurs, et a finalement trouvé dans le BW. Un terrain de cinq hectares à Nivelles. “Techniquement impossible à trouver à Bruxelles.” Une partie de l’usine déménagera à l’été 2025, et le reste à l’été 2026.

Mais si l’usine part, la quarantaine de boutiques restera à Bruxelles. Car le commerce de détail fleurit quant à lui dans la capitale. “Il y a de la fréquentation et le tourisme est revenu. On connaît une belle croissance à Bruxelles.”