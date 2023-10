Pour la deuxième en deux semaines, pas de quorum pour le conseil communal molenbeekois

Schaerbeek 2.0 ?

Pour le conseiller d’opposition, Rachid Ben Salah (Défi), “c’est une dilapidation d’argent public et de l’ego mal placé”. Selon l’élu, l’organisation d’un conseil coûte entre 10 000 et 15 000 euros. “Certains membres de la majorité n’étaient pas d’accord avec le Collège à propos du point sur les créances, on est en train d’avoir un Schaerbeek 2.0”. Chez Écolo, également dans l’opposition, on fait une analyse similaire. “On était de bonne foi, on a pris nos responsabilités en proposant ce deal, avance Emre Sumlu. C’est vrai qu’il y avait beaucoup d’absents au PS, ce qui témoigne d’un possible souci interne.”

Khalil Boufraquech, chef des socialistes molenbeekois, nie tout en bloc. “Il n’y a pas de Schaerbeek 2.0. À Schaerbeek, ils ont perdu leur majorité. Ici, elle reste très confortable, ce mercredi, nous étions 21/45, et 22/45 lundi passé.” Pour lui, c’est l’opposition qui est responsable de ce rendez-vous manqué, même si celle-ci avait proposé de rester à condition d’enlever le point polémique. “L’ordre du jour n’est pas à la carte. C’est inacceptable de penser cela.”

Quant à de probables tensions intestines au sein de son parti, Khalil Boufraquech réfute l’idée. Les absents étaient malades. “Ça fait quand même beaucoup de malades, conclut avec ironie Emre Sumlu. On espère que ceux qui étaient malades la fois dernière ne le seront plus pour la prochaine, sinon, c’est que ça doit être grave.”