Boutiques, vêtements, tatoueurs, resto, bar… : on a visité l’hôtel Continental, place De Brouckère, reconverti en pop-up stores (PHOTOS ET VIDEO)

Il reste encore quelques appareils à tickets, des inscriptions de files d’attente, mais ils côtoient désormais une décoration branchée, des vêtements et des tableaux d'artistes bruxellois. “C’est une occupation temporaire jusqu’en janvier 2025. On ne voulait pas laisser ce magnifique endroit vide. De plus, personne ne s’arrête vraiment sur cette place. L’idée a donc été de créer un lieu ouvert”, nous explique Vincent Le Merer, coordinateur du projet.

Du premier au troisième étage de cet ancien hôtel de luxe, chaque pièce accueille des créateurs locaux. Vêtements, tissus, bijoux… Au total, une quarantaine de résidents sont déjà présents dans ces espaces, ouverts aux clients du vendredi au dimanche. “On a mis tout notre atelier ici”, nous montre Louise, qui a lancé sa marque de bijoux sous le nom de Boucle d’Or. Un local qu’elle partage avec Fanny (Alga), qui réalise également de la joaillerie. “On se connaît déjà tous. Il manquait ce type d’endroit à Bruxelles, où les créateurs sont rassemblés.”

Deux créatrices de bijoux, Louise (Boucle d'Or) et Fanny (Alga) ©cameriere ennio

Autre pièce, autre ambiance. Ici, c’est le textile qui est roi. Bobines, machines à coudre, ciseaux… “Avant, je faisais tout dans ma chambre. Être dans le centre-ville de Bruxelles, c’est une super chance”, nous raconte Héloïse (Herdknits).

Héloïse (Hedknits) et Aline (Cousons cousine) ©cameriere ennio

Au rez-de-chaussée, on retrouve un bar et un restaurant, Pois Chiche, déjà présent rue Haute à côté de l’église Notre-Dame de la Chapelle dans les Marolles. “C’est un honneur d’être ici”, sourit Yezen, le propriétaire du restaurant oriental. L’espace Horeca est ouvert de 8h à 23h. A noter : au 4e étage se trouvent des salons de tatouage.

Yezen, propriétaire de Pois Chiche ©cameriere ennio

Quid de l’après 2025 pour cet iconique immeuble du centre historique ? Pas de projet arrêté à cette heure par la Ville de Bruxelles, toujours à la recherche de repreneurs. “On espère en tout cas qu’on pourra rester plus longtemps”, glisse déjà une couturière.