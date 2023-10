La viande de cheval connaît un regain d’intérêt : “les gens font attention à leur santé”, assure le dernier boucher-chevalin de Bruxelles G. Vermeire

Contrairement à ce que dit l’ancien bourgmestre d’Aywaille, il semble que la viande de cheval se consomme plus aujourd’hui qu’il y a quelques années. C’est en tout cas le sentiment de Geert Vermeire, dernier boucher-chevalin de la capitale. “On vend plus de viande de cheval aujourd’hui qu’avant”, constate cet ancien rugbyman. “Dès qu’il commence à faire un peu plus frais, nous en vendons une tonne par semaine.”

Harold Schwarzenegger et l’équipe d’Anderlecht comme clients

La raison ? “D’abord, les gens veulent manger de la viande de bonne qualité. Peut-être en moindre quantité mais de meilleure qualité. Ensuite, de plus en plus de gens font attention à leur santé. Des gens qui manquent de fer, de protéines ou qui affichent un taux de cholestérol trop élevé mangent du cheval”, explique Geert Vermeire, évoquant le cas de cette cliente qui manquait de fer dans le sang. “Elle a fait des transfusions sanguines, cela n’a pas marché. Elle a dépensé des fortunes en pilules, ça n’a pas marché. Elle a décidé de manger 150 grammes de viande de cheval par jour. Et là, ça a fonctionné. Son médecin n’en revenait pas.” Lui en est plutôt au demi-kilo quotidien. “J’en mange tous les jours, entre 500 et 600 grammes.” Une autre, atteinte d’un cancer, commandait son steak quotidien car “elle avait besoin de reprendre des forces”, disait-elle au boucher ganshorenois.

Sa réputation de viande vitaminée, riche en fer et bonne pour la santé n’est pas un mythe. D’ailleurs, un ancien boucher chevalin installé à Jette en son temps et champion de power lifting comptait Arnold Schwarzenegger comme client. Tandis qu’il fournissant quotidiennement l’équipe d’Anderlecht de ses meilleurs steaks de cheval à l’époque où les Mauves performaient sur la scène européenne. Geert Vermeire aussi, envoie encore régulièrement ses meilleures entrecôtes sous vide à quelques stars d’Hollywood…

La viande du pauvre

Le critique gastronomique et auteur d’un livre sur la viande de cheval René Sépul confirme. “D’un point de vue qualitatif, c’est la meilleure des viandes. Elle contient peu de graisse et est bourrée de vitamines.” De plus, “elle est généralement de qualité car elle ne vient pas d’élevages intensifs”, contrairement au bœuf ou au porc. Ainsi, Geert Vermeire se fournit un peu en Belgique mais surtout aux Pays-Bas, en Allemagne ou au Danemark

L’incroyable succès de la boucherie ganshorenoise de Geert Vermeire vient aussi du prix relativement bas de son produit. Chez lui, on peut trouver un bon steak de cheval à 11 euros le kilo. Historiquement, la viande de cheval est d’ailleurs surtout consommée dans les quartiers populaires. Pour son livre Chevaline, “on l’appelait la viande du pauvre”, René Sépul a retracé l’histoire de la viande chevaline en Europe et, plus spécifiquement en Belgique.

Le livre de René Sépul sur l'histoire de la viande de cheval en Belgique s'inspire, entre autres, du témoignage de Geert Vermeire, dernier boucher-charcutier chevalin de Bruxelles. ©CICI OLSSON

”La Belgique comptait énormément de boucheries chevalines jusque dans les années 90”, explique-t-il. “On les trouvait surtout dans les quartiers populaires, dans les Marolles ou à Saint-Gilles en région bruxelloise ou dans les villes ouvrières, à forte concentration de mineurs. Ça a toujours été une viande bon marché, prisée des classes populaires. Puis, le nombre de boucheries chevalines a fort décru à partir des années 2000.”

Une boucherie chevaline à Bruxelles, deux en Wallonie

Pour Geert Vermeire, l’explication est à chercher dans la technicité du métier. “Déjà, il y a beaucoup de pertes. Ensuite, c’est un métier assez technique. Tout le monde sait faire du porc, du bœuf ou de l’agneau. Désosser un quartier arrière de cheval, c’est beaucoup plus compliqué.” Il a souvent vu des candidats artisans venir lui demander conseil. “Je leur donne, pas de problème. Mais ils arrêtent tous après six mois.”

Aujourd’hui, peu de restaurants bruxellois mettent du cheval à la carte tandis que les boucheries chevalines, fort nombreuses dans les années 70-80 ont aujourd’hui disparu du paysage belge. Il en reste une à Bruxelles, deux en Wallonie – à Frameries et à Binche -, plus en Flandre même si certaines boucheries ont un rayon viande de cheval. “Pourtant, ces trois boucheries cartonnent”, assure René Sépul. En restaurant, les amateurs de viande de cheval sont forcément passés chez De Kuiper, à Vilvorde. Certaines brasseries traditionnelles, comme Chez Léon, en proposent à la carte mais cela reste rare. Par contre, "les restaurants gastronomiques qui mettent de la viande de cheval à la carte cartonnent", remarque René Sépul, qui pense notamment aux brasseries du chef étoilé Eric Fernez Le Faitout et la Marelle. "Les gens viennent de loin pour son steak de cheval ou son américain de cheval".

Chevaline, “on l’appelait la viande du pauvre”, par René Sépul. 30 €. En vente via www.sh-opeditions.com ou à la boucherie-charcuterie Geert Vermeire, rue François Beeckmans 27 à Ganshoren.