Le coup de gueule de la secrétaire communale de Saint-Josse envers son personnel : “l’anarchie règne en maître”

On y lit, pêle-mêle, que “les obligations son totalement bafouées mais les droits sont omniprésents dans toutes les bouches”, que des employés “font semblant d’accepter les missions qui leur sont confiées […] cherchant des opportunités de télétravail afin d’éviter un maximum le lieu de travail”. La liste est longue mais, ce qui interpelle, c’est qu’il “semble y avoir une perte de repères chez certains employés, qui ne savent plus quelles sont leurs fonctions”. Bref, “l’anarchie règne en maître”, analyse la responsable du personnel communal, qui “n’hésitera plus à en référer au Collège des bourgmestre et échevins.”

À ce propos, le bourgmestre Emir Kir, qui a le personnel dans son portefeuille de compétences, n’a pas grand-chose à dire sur cette note censée rester interne. “Je vois bien la volonté de reprise en main après le Covid, confie-t-il, plaçant sa confiance envers la secrétaire communale dont il dit le plus grand bien. C’est du management, un avertissement.”

Pourtant, Saint-Josse est plutôt expérimentale sur les questions managériales, notamment avec la semaine de quatre jours appliquée aux fonctionnaires. Pas de quoi remettre le dispositif en question pour autant, mais “on ne peut pas se permettre d’avoir des services sans fonctionnaires”, admet Emir Kir. En année électorale, la qualité des services aux citoyens compte double, mais il faudra aussi jauger avec les travailleurs communaux qui, souvent, sont des électeurs, tout compte fait.