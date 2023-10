Molenbeek veut envoyer les huissiers chez les parents endettés à la cantine scolaire

À lire aussi

Mais que peut donc animer à ce point les débats des édiles molenbeekois à un point où le chef des socialistes, Khalil Boufraquech, menace de traîner son opposant Ahmed El Khannouss en justice pour diffamation ? Le dernier cité publiait, le 25 septembre dernier, un post sur Facebook où il affirmait que “la bourgmestre veut envoyer des huissiers de justice chez des centaines de familles qui ont des dettes allant de 0,50 cent à +-200 euros pour les garderies !”

Le cœur et le signal

En réalité, le néo-leader de Molenbeek Autrement fait référence à un règlement que l’échevin des Finances, Georges Van Leeckwyck (MR), a introduit visant à recouvrir les créances que les citoyens molenbeekois ont auprès de la commune. “Dans les écoles où les garderies de la commune, il y a des cantines, parfois des sorties. Chaque mois, les parents reçoivent la facture pour ces services. Il y a ensuite trois rappels qui se font via le cartable de l’enfant, la direction ou les enseignants peuvent aussi prendre contact avec les parents. À noter que pour le public inscrit au CPAS, les Ukrainiens ou d’autres, on ne réclame pas l’argent. D’autres parents s’arrangent aussi avec l’école. Mais il reste un pourcentage de personnes qui doivent de l’argent à la commune.” Ceux-ci reçoivent alors deux rappels de la commune, dont un par recommandé.

Vient alors le point polémique. Pour ces parents légèrement endettés, la majorité molenbeekoise a pour projet de réclamer la somme via des huissiers de justice. “On ne le fait pas de gaieté de cœur, admet van Leecwyck, mais ne pas le faire, c’est envoyer un mauvais signal.” L’innovation, par rapport à la précédente majorité qui avait adopté un règlement similaire, c’est que les huissiers ne seront envoyés qu’après une enquête sociale s’assurant que les parents sont capables de payer. “On va faire payer leur dû aux familles qui n’ont pas de problème financier, justifie la bourgmestre Catherine Moureaux (PS), pas à celles en difficulté. C’est une question de justice sociale.”

Chercher l’argent là où il est

Dans les faits, Molenbeek n’enverra pas d’huissiers pour des personnes ayant des créances de moins de 100 euros. D’où vient donc le chiffre de 50 centimes par Ahmed El Khannouss ? “Dans un document fourni par le Collège reprenant la liste des personnes redevables, certaines avaient une dette de 50 centimes”, justifie le conseiller d’opposition, qui note que la plus grosse dette s’élevait à 221 euros. “Au total, l’ensemble de ces créances représente 6 000 euros. Alors qu’il y a des dettes de clubs de sport pour 600 000 euros.” Pour lui, Molenbeek va donc chercher l’argent au mauvais endroit. “La commune a des créances ouvertes à hauteur de 130 millions d’euros. Dans un autre dossier, un homme doit 16 000 euros à la commune, et Catherine Moureaux veut le dégrever.”

Pour information, 580 familles sont endettées auprès de la commune aux moulins, mais seulement 31 au-dessus de 100 euros, et donc concernées par le point.

Si l’opposition proposait de retirer ce point de l’ordre du jour, mercredi dernier, c’est qu’elle est unanimement opposée au projet de la majorité. “Il y a des centaines de milliers d’euros de taxes dues par des promoteurs immobiliers à la commune, ils sont allés en justice, Molenbeek n’est même pas allée en appel”, peste Dirk De Block (PTB), qui plaide plus pour une suppression des services concernés pour les familles qui ne paient pas leurs dettes et dont on sait, après enquête sociale, qu’elles en ont pourtant les moyens. “Mais on n’enfonce pas les gens avec des huissiers.” Un constat partagé par Emre Sumlu, chef des écologistes. “Si les personnes sont endettées, ce n’est pas une solution d’envoyer des huissiers de justice”, d’autant plus que les frais de ces derniers gonfleront la note. “Il y a la règle et l’esprit. Il y a d’autres arriérés pour lesquels le gouvernement demande à la commune d’intervenir, mais je ne pense pas qu’elle ira les chercher.”

Le point n’a donc pas encore été approuvé, mais le prochain conseil communal devrait s’en charger. Molenbeek enverra donc des huissiers chez les parents endettés à hauteur de plus de 100 euros. “On pourrait faire ce suivi avec des services communaux”, admet l’échevin des Finances, mais la commune ne semble pas disposer de tels moyens pour l’assurer. Une autre solution serait de rendre gratuits ces services, comme le vise l’accord de la majorité. “Ce serait intenable budgétairement demain,” glisse une source socialiste au sein du Collège Le budget 2024 approche, “et c’est mal barré”, concède Georges Van Leeckwyck.