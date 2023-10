Le rendez-vous est donné : le 102e marché annuel de Forest se tiendra ce lundi

Dès 8h, lundi 9 octobre, Forest lancera son 102e marché annuel. Dans le quartier de l’abbaye, les animations s’enchaîneront accompagnées du marché et de la brocante. Le parvis de la place saint Denis sera investi par des stands pour se restaurer. Le parc de l’abbaye accueillera un parc animalier didactique et des activités autour de l’apiculture et centrées sur le bien-être animal.