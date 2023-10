Un étang naturel… au cœur de Saint-Josse: "On veut montrer qu’on peut faire énormément de choses à la place de jeter cette eau"

©D.R.

Quelques explications s'imposent. Sous un vaste immeuble d’appartements sur la place, au niveau -2, se trouve une source d’eau. Habituellement, cette dernière est déviée dans les égouts. “On a justement voulu faire le contraire, et faire remonter l’eau à l’aide d’une pompe. Le résultat est super sympa : des enfants ont joué dans l'eau, les plantes ont été arrosées… On veut montrer qu’on peut faire énormément de choses à la place de jeter cette eau.”

Dès ce lundi, l’étang disparaîtra et l’eau de la source tennoodoise reprendra son cours habituel. Mais d’autres projets de l’ASBL sont attendus prochainement dans le jardin Jean-Félix Hap à Etterbeek et au parc Pierre Paulus de Saint-Gilles.