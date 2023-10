À Bruxelles, où les députés ont la bougeotte, les Engagés et le CD&V veulent “interdire le transfert d’un parti à l’autre en cours de législature”

Quatre transfuges entre partis ont été enregistrés depuis 2019. Bertin Mampaka (ex-CDH), Sadiq Koksal et Ariane de Lobkowicz (ex-Défi) ont tout trois délaissé leur parti pour le MR ; Emin Ozkara, après avoir été élu sur une liste PS et être passé par la case “indépendant”, a rejoint Défi.

Citons aussi Véronique Lefrancq (ex-CDH) et Victoria Austraet (ex Dier Animal), qui siègent désormais comme indépendantes.

Ces transferts entre partis doivent cesser, selon Bianca Debaets (CD&V) et Céline Fremault (Les Engagés). Les cheffes de groupe bruxelloises vont introduire une proposition de modification du règlement du Parlement bruxellois afin d’interdire le transfert de députés d’un groupe à l’autre en cours de législature.

”En clair, si on s’engage avec un groupe politique, sur base du choix des électeurs, ce doit être pour les cinq années d’une législature. Si cela n’est pas possible, le mandat peut être conservé mais uniquement en tant qu’indépendant. En termes de bonne gouvernance, cela nous semble plus en phase avec le désir des citoyens. Ils veulent un milieu politique plus noble et plus respectueux de ses engagements”, souligne Céline Fremault.

La tendance s’accélère en Région bruxelloise

Ces transfuges ne constituent pas une tendance neuve, mais celle-ci s’accentue dans la capitale. Cinq députés bruxellois avaient claqué la porte de leur parti, ou en avaient été exclus entre 2014 et 2019 au Parlement bruxellois. Mais un seul, Zahoor Manzoor, était passé d’un parti à un autre (NdlR : du MR au PS) en cours de législature.

Dans aucun autre parlement du pays, les élus n’ont eu à ce point la bougeotte. Et cela n’est pas sans conséquence. Car ces transferts influencent les équilibres démocratiques. Le MR, qui n’a obtenu l’élection que de 13 députés au lendemain des élections de 2019, en compte désormais 16 et fait figure de première force politique de l’hémicycle bruxellois, à égalité avec le PS.

À l’inverse, les Engagés ont obtenu 6 élus en 2019, mais n’en conservent que 4… De quoi modifier les rapports de force entre partis, via la présence dans les diverses commissions qui doit être recalculée, et à travers la composition du bureau du Parlement.

guillement "Cela ressemble à du marchandage. Les partis promettent aux élus la présidence de telle ASBL, ou une bonne place sur leur liste... Ce procédé trompe l’électeur qui vote car il est séduit par un candidat, mais aussi par un parti."

”Nous ne trouvons pas éthique le shopping auquel se livrent certains élus, mais aussi certains partis”, ajoute Bianca Debaets (CD&V), députée bruxelloise. “Cela ressemble à du marchandage. Les partis promettent aux élus la présidence de telle ASBL, ou une bonne place sur leur liste… Ce procédé trompe l’électeur qui vote car il est séduit par un candidat, mais aussi par un parti. Si un électeur donne sa voix à Ecolo et que la personne qui en bénéficie se retrouve finalement au PTB, ce n’est pas correct. Cela nuit au sérieux de la politique, à une période de crise de confiance entre le citoyen et ses élus.”

Le cas des suppléants pose également question. Leur élection découle en effet de la place que leur octroie un parti sur une liste.

Le texte commun concocté par le CD&V et les Engagés a déjà été envoyé aux différents groupes politiques et devrait être débattu en commission du règlement du Parlement bruxellois. “J’espère que tout le monde va signer ce texte. Nous nous sommes inspirés d’un principe qui existe déjà pour le niveau communal, en Flandre (NdlR : il y sera d’application pour la législature 2024-2030). Nous commençons par le Parlement bruxellois, mais nous pourrions déposer ensuite la même proposition aussi au niveau communal. Le vaudeville en cours à Bruxelles et à Schaerbeek devient ingérable… On pourrait ensuite imaginer la même chose au fédéral ou en Flandre, même si les cas y sont moins courants”, reprend Bianca Debaets.

La proposition, toutefois, est bien commode pour les Engagés. L’existence d’un tel règlement sous cette législature aurait évité à l’ex-CDH la perte de deux députés bruxellois. En Wallonie, en revanche, il les aurait empêchés de soustraire Jean-Luc Crucke au MR.

”En bureau des Engagés, Maxime Prévot (président du parti) a demandé que le texte soit transféré aux collègues wallons, qui se sont engagés à l'étudier”, nous précise Céline Fremault.

Le PS accepte d’y réfléchir

Le prochain combat sera toutefois bruxellois. Le MR risque de s’y opposer par principe, tant les libéraux se sont fait une spécialité de siphonner Défi et les Engagés.

Les autres seront davantage ouverts aux débats. Si Défi est mitigé, le PS n’est pas contre le principe. “J’ai déjà dit aux auteures de cette proposition que l’on pouvait y réfléchir”, précise Ridouane Chahid, chef de groupe PS au Parlement bruxellois, qui souhaite toutefois amender le texte.

Ecolo, de son côté, refuse d’ores et déjà ce type de transferts “car ils posent souvent des problèmes éthiques”, comme le souligne John Pitseys, chef de groupe au Parlement bruxellois. “Cela signifie-t-il toutefois qu’il faut les interdire ? Les transferts répondent parfois à des réalités politiques. Par ailleurs, forcer un parlementaire à rester indépendant contribue à le rendre beaucoup plus impuissant, et à l’empêcher de faire son travail.”

Céline Fremault et Bianca Debaets espèrent convaincre les partis de l’hémicycle bruxellois de modifier ce règlement avant la fin de la législature.