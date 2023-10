Affaire Nadia Kammachi (Ecolo) : le secrétaire communal d’Anderlecht prend une longue pause carrière, “c’est ça ou le burn-out”

Marcel Vermeulen, plus haut fonctionnaire de la commune d’Anderlecht, va partir en pause carrière pendant un an. Son statut l’y autorise mais le timing interroge. Cette décision arrive un mois après les révélations de la Dernière Heure sur les pressions exercées par l’échevine Nadia Kammachi sur le secrétaire. “Il y a eu ensuite une réunion avec tous les échevins Ecolo et le secrétaire communal. Les pressions ont continué avec comme moteur Mme Kammachi et Mme Muller Hubsch. Les autres n’ont rien dit.” Cet épisode aurait été la goutte d’eau de trop pour le secrétaire communal. “Il m’a dit qu’il était à la limite : c’est ça ou le burn-out. Il a même hésité à introduire une procédure pour harcèlement.”

”S’il part, c’est à cause des pressions menées par Ecolo” , renchérie une autre source communale. “Jérémie Drouart étant en arrêt, Nadia Kammachi a repris la tête des équipes Ecolo (et la tête de liste pour 2024, NdlR) mais pas de la meilleure des manières.”

La principale concernée dément formellement et accuse le timing. “On m’avait prévenue qu’en devenant tête de liste je m’exposais à ce genre de coups. Cela fait cinq ans que je suis échevine et je n’ai aucune plainte. Je n’ai certainement pas tout le pouvoir qu’on me prête dans cette affaire. Ces accusations sortent juste après mes annonces dans la presse concernant le port de signes conventionnels dans l’administration. Des propos qui n’ont pas plu à tout le monde. Le secrétaire part faire un tour du monde à vélo et c’est évidemment son droit. Il faut surtout se demander qui a intérêt a porté de telles accusations.”

Il n’empêche, Anderlecht perd donc son secrétaire communal pour un an (une pause sans solde évidemment). Ce mardi, le collège va nommer Nathalie Coppens secrétaire communale faisant fonction. Elle le remplaçait déjà lors de ses congés. “Le délai de la pause n’est pas anodin, reprend une de nos sources. Un an, c’est pile le temps qu’il faut pour espérer qu’à son retour l’interlocuteur Ecolo aura changé.” D’autres font état de conflit plus tendu entre les services communaux et les échevines Kammachi et Muller Hubsch. “Cette affaire Bracops n’était pas la seule. Le secrétaire se sentait pris en étau entre les échevines et les services. Mais depuis quelques semaines, il était différent. Il a préparé son départ.”

”Jérémie Drouart était l’élément modérateur des verts, nous glisse un autre informateur. Sans lui et vu ces éléments, la question de la stabilité de la majorité se pose.” Des allégations contredites par le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) : “il n’y a pas de problème dans les prises de décision au collège”. De son côté, le secrétaire communal préfère ne pas s’exprimer sur le sujet.