Députée depuis 1999, au parlement fédéral et au parlement bruxellois, sénatrice, Zoé Genot a siégé fait partie de l’aile gauche d’Ecolo. Elle s’est battue pour apporter plus de justice sociale en Belgique et a passé son temps politique à défendre les droits humains. Pour mémoire, elle avait quitté le conseil communal de Saint-Josse-ten-Noode avait quitté le conseil communal en février dernier.

En 2019, en pleine campagne électorale, elle avait été à l’origine d’une polémique relative à la diffusion d’un tract jugé communautariste sur le marché de Laeken. Ce tract affichait les positions des partis concernant les libertés de culte à Bruxelles. Ecolo y rappelait qu’il était pour l’autorisation de l’abattage sans étourdissement dans le cadre des rites religieux à Bruxelles. Chargée par son propre parti, la candidate avait dû s’excuser via les réseaux sociaux.

”Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre la direction de la Cessoc, suite au processus de sélection qui vient de se clôturer. Mon expérience de recherche de consensus et de négociation me sera utile pour mes nouvelles fonctions. Si je souhaite aujourd’hui me mettre en retrait de la vie politique, je garde énormément de bons souvenirs, de rencontres, de luttes et de discussions passionnantes. Une nouvelle génération engagée et déterminée est en place et je m’en réjouis”, explique Zoé Genot via un communiqué de presse.