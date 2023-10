L’ex-ministre Cécile Goor, la “petite faiseuse de voix” aujourd’hui centenaire : “ma conscience politique est née avec l’ascension de Léon Degrelle”

Pas de sentence radicale, pas d’attaque ad hominem, pas de “c’était mieux avant”, encore moins de critiques à l’encontre de son parti, Les Engagés, le PSC en son temps. La disparition du 'C' de catholique ne lui a d’ailleurs pas posé problème, “même si cela ne m’a pas paru indispensable, cela ne m’a pas dérangé dans le sens ou le 'H' d’humanisme a repris ces valeurs. L’an prochain, elle votera assurément pour Les Engagés, fidèle à ses convictions, consciente de l’évolution du champ politique et plutôt adepte de leur manifeste.

Cécile Goor ancienne ministre bruxelloise ©Jean Luc Flemal

Née à Anvers, arrivée à Bruxelles à l’âge de trois ans, Cécile Goor fut récemment mise à l’honneur à l’occasion d’une fête d’anniversaire organisée par l'ancien député Michel Lemaire au Château Malou (qu’elle a contribué à sauver à l’époque) et présidée par le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert Olivier Maingain. Charles-Ferdinand Nothomb, Mark Eyskens, Joëlle Milquet ou Charles Picqué avaient fait le déplacement.

L’occasion, pour La DH, d’évoquer les souvenirs d’une personnalité hors norme de la vie politique bruxelloise. ” Dans ma famille, personne ne faisait de politique. Ma conscience politique est née avec la montée en puissance de Léon Degrelle, le rexiste. J’étais à l’école à Bruxelles, en 2e humanité. J’avais 13 ans. Je m’en souviendrais toute ma vie. 85 % des élèves de ma classe étaient pro Degrelle. Moi et quelques autres, on était farouchement opposé à Léon Degrelle.” L’histoire lui donnera raison. Cécile Goor ne s’est pourtant pas investie activement en politique. “C’est arrivé à l’université. Alors que j’étais en dernière année, la secrétaire générale adjointe du Parti social chrétien (PSC, devenu CDH puis aujourd’hui Les Engagés) m’a appelé. Elle voulait me confier la gestion de l’hebdomadaire officiel du PSC : “Temps Nouveaux”. Je rédigeais les rapports des congrès, etc. J’écrivais des articles, aussi une petite chronique féminine. Tout cela sans surveillance de la part des instances du parti.”

Le tunnel Léopold II et la promenade verte, c’est elle

De fil en aiguille, Cécile Goor se présente sur les listes communales à Woluwe-Saint-Lambert. En 1952, le bourgmestre sortant Donald Fallon sollicite son mari pour qu’il intègre la liste. Débordé par son métier d'avocat, il refuse et propose son épouse. “À l’époque, il y avait très peu de femmes sur les listes électorales. Le bourgmestre était réticent. Soit. Finalement, je suis 12e sur la liste. Et je suis élue après que le scrutin a dû être refait suite à un recours de l’opposition. ” Cécile Goor est directement nommée échevine. Elle le restera pendant 24 ans. Elle est la seule femme du conseil communal woluwéen. À ce titre, elle a géré les logements sociaux woluwéens pendant de nombreuses années. “Cette fonction m’a permis d’être en contact avec des nombreux habitants. Si bien que j’étais considérée comme une ‘petite faiseuse de voix’, suffisamment intéressante pour le parti.”

À lire aussi

La ‘petite faiseuse de voix’ se présente sur une liste fédérale, à la demande de Paul Vanden Boeynants (VDB). “J’avais envie de faire la campagne. J’avais accepté, quelle que soit ma place sur la liste. ” Finalement, VDB la case en tête de liste pour le Sénat “parce que je faisais des voix”. “Mais c’était inespéré pour moi”. “Bien évidemment, j’ai été élue. C’est là que ma carrière parlementaire a démarré. ” Sa carrière prend un nouveau tournant lorsque VDB lui propose d’être ministre. “Je m’en souviendrais toujours. J’étais dans une réunion de la Défense Nationale, tout au bout de la table. Un huissier arrive et me dit qu’on cherche à me joindre par téléphone. Je quitte la réunion et VDB m’annonce la nouvelle. Il me proposait d’être ministre pour la Région bruxelloise (à l’époque, la RBC n’existait pas, NDLR). VDB m’a demandé d’être très discrète. Alors je suis vite rentrée chez moi, j’ai pris mon fils sous le bras et je suis allée dans un petit restaurant que je connaissais bien. ”

Goor Cécile.

Cécile Goor est restée ministre en charge de Bruxelles pendant une dizaine d’années, jusqu’en 1987 soit deux ans avant la création de la Région bruxelloise. Durant cette période, elle a pu accomplir quelques chantiers d’ampleur. Le tunnel Annie Cordy (Léopold II à l’époque), c’est elle. À cette époque, un grand viaduc coupait la ville en deux, jusqu’à la Basilique de Koekelberg. “On plongeait directement dans la salle de bains des gens quand on y passait en voitures. J’ai dû faire face à une forte opposition des commerçants, qui craignaient une perte de CA car les automobilistes ne verraient plus leurs enseignes. J’ai donc organisé des réunions avec les habitants, les commerçants. J’ai consulté. Déjà, avec les logements sociaux de Woluwe-Saint-Lambert, je faisais de la consultation populaire, de la participation citoyenne. ”

”La Wallonie a eu tort de s’établir à Namur et d’ignorer Bruxelles”

À cette époque, Bruxelles ne bénéficiait d’aucun statut juridique, institutionnel ni de budget propre. “La communauté flamande était opposée à la création de la région bruxelloise. Pour la Flandre, Bruxelles était flamande même si les négociations budgétaires concernant Bruxelles faisaient rarement l’objet de problèmes. D’ailleurs, les Flamands ont eu la bonne idée d’installer leur gouvernement et leur parlement à Bruxelles. Je regrette que la Wallonie n’ait pas installé ses instances à Bruxelles plutôt qu’à Namur. Certes, la Fédération Wallonie Bruxelles est à Bruxelles mais c’est l’inverse qui aurait dû être fait. Sur un plan symbolique, la Wallonie a eu tort de s’établir à Namur et d’ignorer Bruxelles”.

Congrès du Parti Social-chrétien en pressente Goor Cécile et Charles-emmanuel Nothomb.

Goor Cécile.

Pour elle, la politique locale apporte plus de satisfaction que le Fédéral “parce que vous bénéficiez du soutien de l’administration”. Parmi les réalisations dont Cécile Goor est le plus fière ? “On a sauvé le château Malou pour en faire un lieu d’accueil aux activités culturelles. La commune voulait le vendre”. Le parc Meudon (Georges-Henri à Woluwe-Saint-Lambert), aménagé sur un ancien cimetière, c’est aussi elle. De même que le parc Baudouin, le parc Tournai-Solvay à Watermael-Boitsfort ou le parc Tenbosch à Ixelles. “Pour ce dernier, le bourgmestre de l’époque voulait vendre le terrain à un promoteur privé, qui allait lotir l’espace. Je lui ai alors assuré qu’il aurait une promesse d’achat endéans les huit jours. Il l’a eu. Et nous avons réussi à préserver l’espace vert. ” Cécile Goor fut encore à l’origine du prêt d’œuvres d’art et du centre de consultations familiales et sexologiques de Woluwe-Saint-Lambert ou, sur un plan régional, de la première bourse à l’emploi de Bruxelles, qui a attiré “2000 personnes au Heysel” et... de la promenade verte. Autant de concrétisations qui animent aujourd’hui la vie quotidienne de milliers de Bruxellois.